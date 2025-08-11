Fernando Lesme avisa a los grandes: ‘Liberia está para clasificar’

Fernando Lesme, delantero paraguayo del Municipal Liberia, se dio el lujo de gritar su primer gol con los aurinegros y, de paso, envió un aviso a los equipos que pretenden amarrar la clasificación.

Al final de la primera fase del campeonato, solo avanzan cuatro a semifinales y, por lo general, la mayoría pensaría en los cuatro grandes en esos puestos.

Pero Liberia está dando la campanada. No solo es líder con siete puntos, producto de dos victorias y un empate, sino que además los liberianos son el único equipo invicto en tres fechas del torneo.

Lesme aseguró que Liberia está diseñado para pelear por la clasificación a semifinales en el Apertura 2025.

Fernando vivió un emotivo momento en el Estadio Carlos Ugalde, ya que el atacante de 1,96 metros se dio el lujo de marcar su primer gol con la camiseta de los coyotes, luego de aprovechar una asistencia del azteca Alonso Hernández, quien vio cómo el guaraní sacó un remate cruzado para su tanto al minuto 59.

“El Municipal Liberia está diseñado para pelear la clasificación. Iremos partido a partido, preparando cada uno, porque cada uno es diferente. Ahora queda pensar en el próximo fin de semana ante el Deportivo Saprissa”, afirmó Fernando Lesme en declaraciones al departamento de prensa de Liberia.

Ese gol llenó de motivación e ilusión al sudamericano de 23 años, quien está muy feliz en Liberia, donde se ha topado con un plantel bastante unido que tiene la misión de dar de qué hablar en la máxima categoría, gracias al arduo trabajo que efectúan al mando de José Saturnino Cardozo.

“Estoy muy feliz por el gol, siempre es importante marcar para el delantero y más cuando ganamos, así que estoy muy feliz. El trabajo y la humildad de los compañeros, todos estamos dispuestos a hacer todo lo que diga el profe Cardozo, sin hacer caras, sin quejarnos; esa humildad nos va a llevar a grandes cosas. Es muy positivo para nosotros”, destacó Lesme.

Fernando Lesme, delantero de Liberia, ya se hizo sentir en las redes rivales, con su primer gol con los aurinegros. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Los liberianos ganaron 0-2 ante San Carlos, que vio cómo Liberia volvió a imponerse en la zona norte tras 18 años sin lograrlo. Este hito llena de gran motivación a los pamperos, que el próximo domingo, a las 3 p.m., recibirán en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño al Deportivo Saprissa.

Fernando Lesme habló con la prensa deportiva y destacó la gran calidad de la nómina pampera. Desde la óptica del paraguayo, el trabajo y la humildad del grupo hacen más fácil todo a la hora de afrontar los compromisos.

Esa anotación ante San Carlos fue la número 18 de Lesme en la primera división costarricense: el paraguayo hizo 14 goles en su paso por Municipal Grecia, tres con la camiseta de Alajuelense y, este pasado 9 de agosto, abrió expediente goleador con el conjunto de la capital de Guanacaste.