Fernando Lesme avisa a los grandes: ‘Liberia está para clasificar’

El paraguayo festejó su primer gol con los pamperos y el liderato en el campeonato

Por Milton Montenegro

Fernando Lesme, delantero paraguayo del Municipal Liberia, se dio el lujo de gritar su primer gol con los aurinegros y, de paso, envió un aviso a los equipos que pretenden amarrar la clasificación.








