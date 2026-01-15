Puro Deporte

Falleció padre de reconocido atleta costarricense

El fondista nacional se despidió de su progenitor con un sentido mensaje en redes sociales

Por Juan Diego Villarreal
Hiber Mora Chavarría Atleta 15 de enero del 2026 Cortesía: Hiber Mora
El fondista Hiber Mora Chavarría agradeció el apoyo de la "comunidad del running", tras el fallecimiento de su padre. (La Nación/Cortesía: Hiber Mora)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

