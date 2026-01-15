Falleció padre de reconocido atleta costarricense

El fondista Hiber Mora Chavarría agradeció el apoyo de la "comunidad del running", tras el fallecimiento de su padre.

Uno de los atletas más destacados y de mejor rendimiento en las carreras de fondo de nuestro país, en los últimos años, se encuentra de duelo tras la muerte de su padre.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el experimentado fondista Hiber Mora Chavarría se despidió de su padre, Hiber Mora Moya, y agradeció a las personas que lo acompañaron en este doloroso momento.

“Fue un hombre de grandes valores, siempre presente y siempre apoyando con orgullo a sus hijos. Aunque no corría, fue nuestro mayor fan; el que nunca faltó con una palabra de aliento, el que celebró cada meta alcanzada y sostuvo cada proceso con amor incondicional”, escribió Mora.

Hiber Mora Moya siempre apoyó a sus hijos Hiber y Gustavo Mora Chavarría y los impulsó a hacer deporte. (La Nación/Cortesía: Hiber Mora)

El atleta aseguró que “su apoyo fue fuerza y su presencia, inspiración. Su legado vivirá para siempre en nuestros corazones y en cada paso que demos, sabiendo que, desde donde esté, nos seguirá alentando”.

Hiber, quien junto a su hermano Gustavo formaron parte del equipo Coopenae, también agradecieron a las personas que brindaron su apoyo a la familia Mora Chavarría en este momento tan difícil.

“Invitamos a todos los familiares, amigos y ”a la comunidad del running" que lo conoció y lo quiso a acompañarnos en una misa en memoria de nuestro amado padre, este jueves 15 de enero a las 6 p. m., en la iglesia de Curridabat”, escribió Mora.

Además de sus victorias en diversas carreras atléticas, Hiber es recordado por un acto de valentía ocurrido en 2017, cuando defendió a una mujer que había sido asaltada en el parque La Sabana. El atleta corrió detrás del delincuente y logró recuperar el bolso de la afectada, luego de que el ladrón se lo lanzara al rostro con el fin de evitar ser alcanzado.