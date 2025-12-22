Falleció excampeón del histórico Municipal Puntarenas

Llegó al histórico Municipal Puntarenas en la temporada 1985-1986, tras jugar con la Asociación Deportiva Limonense (Asodeli) y San Carlos, para convertirse en uno de los futbolistas que se coronó campeón con el cuadro porteño una temporada después.

De pequeña estatura, rápido y escurridizo, así era el delantero Danilo Anderson Harthey, quien falleció la semana anterior en su natal Limón, a los 67 años.

Anderson se formó en las divisiones menores de su querida Asodeli, con la cual logró el subcampeonato en la campaña de 1981, cuando cayeron ante Herediano.

De acuerdo con el periodista y estadígrafo Gerardo Coto, Danilo Anderson debutó en la máxima categoría en marzo de 1976, en un partido que Asodeli perdió 3-4 frente a la Asociación Deportiva Ramonense (ADR).

Con la Selección Nacional, Danilo fue convocado a las eliminatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, bajo el mando del técnico Antonio Moyano Reina (qdDg), aunque no disputó ningún partido oficial con el combinado patrio.

Sin embargo, sí tuvo la oportunidad de anotar en un partido de fogueo ante el Sparta Praga (1-0), club de la primera división de la extinta Checoslovaquia.

Tanto el estadígrafo Gerardo Coto Cover como el periodista Everardo Herrera, del sitio everardoherrera.com, informaron que el fallecimiento de Anderson se produjo el pasado 12 de diciembre, en Limón, por causas naturales.