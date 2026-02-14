Fallece expresidente de histórico equipo de fútbol de Costa Rica

La noticia sorprendió a los dirigentes de uno de los clubes con más historia en el país: uno de sus expresidentes falleció este viernes 13 de febrero.

Este sábado, desde la mañana y hasta las 10 p.m., se efectúa la vela en la Iglesia Oasis de Esperanza, en Moravia, donde familiares y allegados le dan el último adiós a Enrique Curling Alvarado.

“Don Enrique no solo fue presidente de la institución, sino que también fue jugador del equipo. En el 2018 estuvo como jerarca del club y luego yo llegué a sustituirlo”, aseguró Freddy Campos, presidente del Uruguay de Coronado.

El funeral será el domingo al mediodía en la iglesia de Coronado; luego se trasladará el cuerpo al cementerio de la localidad. No trascendieron las causas del fallecimiento de don Enrique, quien tenía 84 años.

El Uruguay de Coronado lamentó la partida de Enrique Curling y pidió acompañar a sus familiares en este momento tan difícil. Este equipo, actualmente en la Liga de Ascenso, fue campeón de Primera División en 1963.

El Colegio de Abogados también se pronunció en sus redes sociales tras el fallecimiento de Curling.

“Mucha fortaleza para la familia y seres queridos de nuestro agremiado, quien se unió a nuestro Colegio en el año 1990”, publicó el Colegio de Abogados.