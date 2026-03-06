Fallece exjugador que fue figura de Cartaginés y Herediano

En Cartaginés y Herediano están de luto tras conocerse la lamentable noticia del fallecimiento de un jugador que dejó huella en ambas instituciones.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Marco Antonio ‘El Camello’ Núñez Alfaro, quien fue futbolista del Club Sport Herediano, Asodeli y Club Sport Cartaginés en los años setenta; pero por encima de eso, tío, vecino y un entrañable ser humano al que hemos querido profundamente como un hermano mayor, hombre bueno, hijo, hermano, padre, esposo y abuelo, pero sobre todo, amigo”, escribió en su cuenta de Facebook el exjugador Ricardo Chacón, quien labora para Fuerza Herediana y será el gerente del nuevo estadio de los florenses.

Chacón añadió que disfrutaba los momentos que compartió con él, sobre todo viendo partidos.

“Cómo te voy a extrañar, tío Nito, de manera muy especial cuando te invitaba a ver el fútbol internacional y disfrutábamos tanto haciendo comparaciones odiosas. Cómo te reías… Me quedo con esa sonrisa de una persona tan buena, especial y que definitivamente tuvo una vida con propósito. Que descanses en paz; siempre estarás en nuestros corazones y en nuestros mejores pensamientos”, publicó Ricardo Chacón.

Marco Antonio Núñez exjugador del Cartaginés y de Herediano falleció en Santa Bárbara de Heredia. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Marco Antonio Núñez fue jugador de Cartaginés y Herediano en los años setenta. En 2024, los brumosos le rindieron un homenaje con una camisa retro conmemorativa de la época en la que fue jugador.

Marco Antonio Núñez en su época de jugador con Herediano. (Cortesia Ricardo Chacon/Ricardo Chacon)

“De 1973 tengo muy lindos recuerdos, porque fuimos subcampeones; perdimos el campeonato contra Saprissa en el Estadio Nacional”, dijo Marco Antonio en declaraciones a Cartaginés el día de su homenaje.