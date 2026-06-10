Exseleccionado salvadoreño suma nueva acusación por estafa a 25 personas

Una nueva causa judicial contra David Rugamas eleva la presión sobre el exseleccionado, quien acumula varios expedientes por fraude. (Jugador de la izquierda camiseta azul)

El exseleccionado salvadoreño David Antonio Rugamas Leiva enfrentó este 9 de junio una audiencia inicial por una nueva acusación de estafa agravada. El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador de El Salvador, ordenó que el caso avance a la etapa de instrucción y mantuvo la medida de detención cautelar.

La nueva causa se suma a otros procesos que el exfutbolista enfrenta por el mismo delito.

Según la acusación, Rugamas Leiva figura junto con Lised Cristina Posada Cuadros, señalada como su pareja, además de Juan Carlos Henríquez López, Jonathan David Torres Builes, Gregory Andrés García Echeverry y Natalia Paniagua Jaramillo. Los tres últimos son de nacionalidad colombiana.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que los seis imputados estafaron a 25 víctimas por un monto total de $29.337,50.

De acuerdo con la investigación, los acusados ofrecían paquetes turísticos nacionales e internacionales, alquiler de vehículos y venta de boletos aéreos, terrestres y de cruceros por medio de la empresa Trópico Travel S.A. de C.V.

La Fiscalía indicó que los sospechosos contactaban a las víctimas en centros comerciales o mediante llamadas telefónicas. Según el expediente, les aseguraban que habían ganado una estadía hotelera como parte de una supuesta promoción.

El proceso continuará ahora en la fase de instrucción, etapa en la que también se tramitan otros expedientes contra Rugamas y los demás acusados por presuntas estafas.

Centros Judiciales de El Salvador informó que los imputados enfrentan además causas por estafa agravada en el Juzgado Quinto de Paz y el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.

En esos dos procesos, los tribunales también ordenaron instrucción con detención provisional por presuntas estafas en perjuicio de 50 y 51 personas, respectivamente.

Al cierre de esta información, la Fiscalía reportó que los acusados habrían estafado a más de 500 personas en distintos casos que permanecen bajo investigación.

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