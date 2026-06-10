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Exseleccionado salvadoreño suma nueva acusación por estafa a 25 personas

Una nueva acusación detalla cómo operaba el supuesto esquema que habría dejado decenas de afectados y miles de dólares en pérdidas

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Por La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA
Una nueva causa judicial contra David Rugamas eleva la presión sobre el exseleccionado, quien acumula varios expedientes por fraude. (Jugador de la izquierda camiseta azul)
Una nueva causa judicial contra David Rugamas eleva la presión sobre el exseleccionado, quien acumula varios expedientes por fraude. (Jugador de la izquierda camiseta azul) (CARLOS RAMIREZ/AFP)







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