Explosivas declaraciones del técnico de Saprissa: ‘Las críticas tienen malas intenciones’

José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que no iba a buscar excusas para justificar la derrota 1-2 contra Cartaginés, pero recurrió a algunas de ellas para tratar de explicar el mal momento del equipo.

Giacone dijo que el viaje a Vancouver Canadá, los afectó, porque llegaron sin descanso al partido contra los brumosos. El timonel también dijo que detecta malas intenciones de algunos comunicadores cuando preguntan y destacó que Saprissa cuenta con el material para salir de la difícil situación.

- ¿Cuál es el balance de este partido y por qué solo hizo dos cambios? ¿Con cuáles argumentos cree que debe seguir como técnico de Saprissa?

- Le dije a los jugadores en el camerino que estoy orgulloso de ellos, se han entregado al máximo y los resultados no se han dado. Ellos son muy generosos, viajamos dos días enteros, vinieron acá sin entrenar y lo dieron todo, se entregaron. No hay excusa cuando Saprissa pierde, pero resalto la entrega de los futbolistas. Hemos tenido algunas dificultades, como partidos sin jugadores por expulsiones y futbolistas no inscritos, lo que nos ha impedido tener continuidad en el equipo. Lo que viene depende de otras decisiones, pero estamos con la cabeza en alto. Uno sabe que el entrenador es el fusible para destapar una situación. Conozco al equipo y sé que va a surgir. Quedan once fechas a muerte, y a este equipo, cuando le tocan el orgullo, reacciona.

- ¿Cuál es el primer argumento para darle vuelta a la situación?

- Tenemos planilla y jugadores para pelear y salir adelante. Vivimos situaciones propias del fútbol y asumo lo que me toca. Tenemos recursos humanos y hay equipo para pelear el campeonato.

José Giacone se excusó en el cansancio para justificar que el Deportivo Saprissa no tuviera un buen accionar contra Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Hasta cuándo Kendall Waston va a jugar como ‘9′? Tuvo un par de acciones y no pudo resolver.

- Kendall ha sido ‘9′, lo conocí en esa posición y puede jugar tanto de central como de delantero. Es el cuarto partido que juega ahí y el análisis que se hace acá es muy corto, quieren que el ‘9′ haga cuatro goles en cuatro partidos. Los centrodelanteros fallan goles porque tienen que estar ahí. En el partido anterior, Kendall fue elogiado por la jugada a David Guzmán, y ahora lo critican. Cuando uno pierde, se maldice lo que hace. Nos piden que estemos a cierto nivel, y las preguntas de los periodistas deben estar a esa altura. Cuando ganamos, era elogiado, y ahora, al calor de la situación y con el diario de ayer, vienen las críticas.

- ¿Qué le hizo falta a Saprissa para conservar el marcador del primer tiempo?

- Nos faltó entrar mejor en el segundo tiempo. En el primero hicimos un buen trabajo, pero en el segundo entramos muy displicentes en algunas jugadas en las que debíamos ir con más fuerza. La decisión de la expulsión es incorrecta. Jefry trabó la pelota y ni siquiera quisieron revisar la jugada en el VAR. Yo ya me esperaba el tema del arbitraje, porque nos pasó en la semifinal contra Herediano con una mano de Montes (Getsel) que tampoco quisieron revisar.

- ¿Cómo se siente? ¿Tiene fuerzas para seguir?

- Me considero una persona fuerte. En los malos momentos y en la adversidad, saco fuerzas de flaqueza. Las críticas son temas emocionales. Cuando le gané a Vancouver, levanté las acciones; ahora se vuelven a bajar, pero tengo fe. Junto a mi cuerpo técnico trabajamos duro. Las críticas hay que aceptarlas; a veces te hacen crecer y otras son malintencionadas. Cuando ganamos la serie a Comunicaciones, nadie mencionó que ganamos $100 mil, pero ahora dicen que, como clasificamos a la siguiente fase de Concacaf, perdimos $250 mil. Ahí es cuando uno nota las malas intenciones de algunos periodistas.

- ¿Cómo manejar la parte anímica del equipo?

- Es un grupo muy fuerte, que ha sabido reponerse de la adversidad y salir de situaciones complejas. Ha obtenido títulos a base de coraje. Sabemos lo que nos jugamos y que la afición nos exige lo mejor, por lo que debemos entregarnos al máximo.

