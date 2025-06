Exnúmero 2 del mundo abandona su partido de Wimbledon entre lágrimas por el calor

La dos veces finalista de Wimbledon y exnúmero 2 del mundo, Ons Jabeur, rompió en lágrimas antes de retirarse de su partido de primera ronda contra Viktoriya Tomova, como consecuencia de la ola de calor en Europa. La tunecina estaba perdiendo cuando terminó prematuramente su enfrentamiento con la búlgara número 111 del mundo en el All England Club.

La tenista de 30 años, derrotada en las finales de Wimbledon de 2022 y 2023, pareció incómoda durante todo el partido debido a las temperaturas abrasadoras en Londres.

En la actualidad es la número 59 del mundo y se secó las lágrimas después de perder un largo quinto juego en el primer set. Ella permaneció fuera de la cancha por un largo tiempo por razones médicas, siendo atendida por el equipo antes de ser retirada de la cancha.

Jabeur, que usó toallas de hielo repetidamente para intentar lidiar con el calor, finalmente regresó a la cancha 14 después de un retraso de 14 minutos, pero no pudo terminar el partido.

“No esperaba no sentirme bien. He estado entrenando muy bien en los últimos días”, dijo Jabeur, quien no especificó el motivo de su abandono.

“Estas cosas pasan. Estoy muy triste. Esto no ayuda mucho a mi confianza”, añadió.

La eliminación de la exnúmero dos del mundo en Wimbledon fue el golpe más reciente en un período decepcionante. Jabeur, tres veces subcampeona de Grand Slam, cayó en el ranquin el año pasado debido a problemas de lesiones. A principios de este año, tuvo dificultades respiratorias en la segunda ronda del Abierto de Australia tras sufrir un problema de asma.

“Sigo esforzándome, aunque ha sido una temporada muy difícil para mí, así que espero sentirme mejor y ver qué pasa. Intentar desconectarme un poco del tenis y tratar de disfrutar la vida fuera del tenis. Tratar de recuperarme y pasar tiempo con la familia. Espero que eso me recargue las energías. Descanso es la palabra adecuada para esto”, manifestó la deportista.

Ons Jabeur recibe asistencia médica en el partido cotra Viktoriya Tomova en el primer día de Wimbledon. Ella no pudo continuar. (AFP/Fotografía)

¿Quién es Ons Jabeur?

Ons Jabeur es una tenista profesional tunecina, nacida el 28 de agosto de 1994 en Ksar Hellal, Túnez. Es reconocida por ser la tenista africana y árabe con el ranquin más alto en la historia de la WTA y ATP, habiendo alcanzado el puesto número 2 del mundo el 27 de junio de 2022.

Ha sido finalista en tres torneos de Grand Slam: dos veces en Wimbledon (2022 y 2023) y una vez en el US Open (2022). También ha ganado cinco títulos individuales en el WTA Tour, incluyendo el Masters de Madrid en 2022, que es un evento WTA 1000.

Jabeur comenzó a jugar tenis a los tres años, inspirada por su madre. Es conocida por su juego versátil y su personalidad carismática en la cancha, lo que le ha valido el apodo de “la ministra de la felicidad”.