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Exjugador de la NFL es acusado por homicidio de su novia y podría enfrentar pena de muerte

La investigación reveló que Darron Lee realizó consultas en ChatGPT antes y después de la muerte de Gabriella Carvalho Perpétuo

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Por O Globo / Brasil / GDA
La Fiscalía concentra el caso contra el exjugador de la NFL en el cargo de homicidio en primer grado y analiza pedir pena de muerte.
La Fiscalía concentra el caso contra el exjugador de la NFL en el cargo de homicidio en primer grado y analiza pedir pena de muerte. (O Globo/GDA)







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