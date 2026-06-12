Exjugador de la NFL es acusado por homicidio de su novia y podría enfrentar pena de muerte

La Fiscalía concentra el caso contra el exjugador de la NFL en el cargo de homicidio en primer grado y analiza pedir pena de muerte.

Darron Lee, exjugador de la NFL, fue acusado formalmente por el asesinato de su novia Gabriella Carvalho Perpétuo, una mujer de 29 años. La Fiscalía retiró el cargo de alteración de pruebas para concentrar el proceso en la acusación más grave: homicidio en primer grado.

Las autoridades buscan una condena por homicidio en primer grado, delito que contempla cadena perpetua. Sin embargo, el fiscal Coty Wamp indicó que en las próximas semanas podría presentar una solicitud para que el caso sea elegible para la pena de muerte.

Lee jugó en equipos como los New York Jets, Kansas City Chiefs y Buffalo Bills durante su carrera en el fútbol americano profesional.

Investigación apunta a uso de ChatGPT antes y después del crimen

Documentos judiciales revelan que Lee recurrió a ChatGPT durante dos días para realizar consultas relacionadas con la situación de su novia y las posibles consecuencias legales.

Según los expedientes, preguntó cómo podía solicitar ayuda para Gabriella sin que la Policía fuera alertada. También utilizó la herramienta de inteligencia artificial para consultar aspectos jurídicos después del crimen.

Las pruebas presentadas ante el tribunal señalan que Lee consultó si una caída podía provocar hematomas en ambos ojos y heridas con apariencia de lesiones por arma blanca. Además, preguntó qué lesiones podrían ser compatibles con una caída en una ducha, explicación que posteriormente mencionó durante su arresto.

Autopsia documentó múltiples lesiones

Gabriella Carvalho Perpétuo murió en febrero. La autopsia determinó que la causa de muerte fueron múltiples traumatismos contundentes.

El informe forense registró 12 lesiones diferentes, entre ellas hematomas, fracturas óseas y heridas provocadas por arma blanca.

Las autoridades encontraron a la mujer sin blusa y con lesiones severas. Entre ellas figuraban un traumatismo craneal grave, fractura en el cuello, hematomas en distintas partes del cuerpo y una gran marca de mordedura en el hombro y en un muslo.

La autopsia también documentó heridas de cuchillo en las piernas.

Hallaron sangre en casi toda la vivienda

La investigación identificó rastros de sangre en prácticamente todas las áreas de la vivienda donde ocurrió el hecho. También encontraron sangre en un automóvil estacionado en el garaje.

El detective Brian Lockhart declaró ante el tribunal que había sangre en las escaleras, el pasamanos, las paredes, el piso de la sala, el corredor y otras zonas de la casa. Según su testimonio, solo una habitación no presentaba rastros.

Antecedentes y arresto

Los documentos judiciales indican que Lee se encontraba en libertad condicional al momento de su arresto.

Esa condición estaba relacionada con tres acusaciones previas por presuntas agresiones que involucraban a otro hombre, a su madre y a la madre de su hijo.

El exjugador fue quien llamó a la Policía para informar sobre la muerte de Gabriella. Posteriormente fue detenido y acusado de homicidio en primer grado y alteración de pruebas. No obstante, la Fiscalía decidió retirar este último cargo para enfocar el caso en la acusación de homicidio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.