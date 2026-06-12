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Exjugador de Estados Unidos revela el momento en que creyó morir tras una agresión de Brasil en el Mundial de 1994

El exmediocampista estadounidense narró las secuelas físicas y emocionales de una de las acciones más impactantes en la historia de los mundiales

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Por O Globo / Brasil / GDA
Eric Wynalda, de Estados Unidos (derecha), es abrazado por sus compañeros de equipo Alexi Lalas, John Harkes y Tab Ramos, de izquierda a derecha, tras marcar su gol en el primer tiempo el 18 de junio de 1994, durante el partido de la Copa del Mundo ante Suiza en el Pontiac Silverdome. Estados Unidos y Suiza empataron 1-1. (Foto: CHRIS WILKINS / AFP)
Tab Ramos (derecha) celebra junto a Alexi Lalas, John Harkes y Eric Wynalda durante el Mundial de Estados Unidos 1994. Años después, el exmediocampista recordó la grave lesión que sufrió ante Brasil en los octavos de final. (CHRIS WILKINS/AFP)







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