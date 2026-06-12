Exjugador de Estados Unidos revela el momento en que creyó morir tras una agresión de Brasil en el Mundial de 1994

Tab Ramos (derecha) celebra junto a Alexi Lalas, John Harkes y Eric Wynalda durante el Mundial de Estados Unidos 1994. Años después, el exmediocampista recordó la grave lesión que sufrió ante Brasil en los octavos de final.

Tab Ramos, exseleccionado de Estados Unidos, recordó uno de los episodios más impactantes en la historia de las Copas del Mundo. A 32 años del partido contra Brasil en el Mundial de 1994, aseguró que pensó que iba a morir tras recibir un violento codazo que le provocó una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral.

El exmediocampista relató la experiencia en una entrevista con la radio británica talkSPORT. El incidente ocurrió el 4 de julio de 1994, día de la independencia de Estados Unidos, durante el duelo de octavos de final entre los anfitriones y Brasil en Stanford, California.

Con el marcador empatado 0-0 al cierre del primer tiempo, Ramos recibió un codazo de Leonardo, lateral de la selección brasileña. El impacto causó una grave lesión en la cabeza.

Ramos explicó que no conserva recuerdos del momento exacto de la acción. Indicó que la agresión le fracturó el cráneo, sufrió una fuerte conmoción cerebral y fue trasladado de inmediato a un hospital mientras el partido continuaba.

Aunque no recuerda el lance, sí mantiene presente la sensación que experimentó tras caer al césped.

Según relató, pensó que iba a morir. También afirmó que intentó mantenerse consciente porque sentía que debía luchar por sobrevivir.

Las imágenes de aquella acción permanecen entre las más recordadas en la historia de los mundiales. Tras el golpe, el futbolista cayó de inmediato al terreno de juego y mostró señales de la gravedad del trauma.

El exjugador detalló que perdió sensibilidad en los brazos y las piernas antes de recibir atención médica.

Leonardo recibió tarjeta roja directa por la agresión y fue expulsado del encuentro. Posteriormente, el brasileño ofreció disculpas a Ramos y lo visitó en el hospital durante su recuperación.

La gravedad de la lesión impidió que el estadounidense conociera el resultado del partido en ese momento.

Ramos reveló que se enteró varias horas después, cuando ya permanecía internado en el hospital.

Ese día, Brasil venció 1-0 gracias a un gol de Bebeto y avanzó a los cuartos de final. Semanas después, la selección sudamericana conquistó el tetracampeonato mundial tras derrotar a Italia en la final.

Para Estados Unidos, la campaña de 1994 marcó un punto de inflexión en el desarrollo del fútbol. El combinado nacional alcanzó los octavos de final como anfitrión y contribuyó al crecimiento de la popularidad del deporte en el país.

Ese impulso favoreció la creación de la Major League Soccer (MLS) en los años posteriores.

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