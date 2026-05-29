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Exfigura del Lyon y tricampeón de Francia muere a los 43 años tras sufrir un mal súbito rumbo a un estadio

El exmediocampista francés perdió el conocimiento durante un traslado y falleció horas después

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Por O Globo / Brasil / GDA
(ARCHIVOS) El mediocampista francés del Toulouse, Bryan Bergougnoux, celebra tras anotar un gol durante el partido de la Ligue 1 de Francia entre el TFC y Lille en el Stadium de Toulouse, en el suroeste de Francia, el 10 de febrero de 2007. Bergougnoux, quien jugó para el Toulouse FC y el Lyon —club con el que ganó tres títulos de la liga francesa—, murió en Toulouse el 29 de mayo de 2026 a los 43 años, según una fuente cercana al exjugador. (Foto: PASCAL PAVANI / AFP)
Bryan Bergougnoux, campeón con el Lyon y exseleccionado sub-21 de Francia, murió cuando acudía a un evento de exfutbolistas. (PASCAL PAVANI/AFP)







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