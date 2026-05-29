Exfigura del Lyon y tricampeón de Francia muere a los 43 años tras sufrir un mal súbito rumbo a un estadio

Bryan Bergougnoux, campeón con el Lyon y exseleccionado sub-21 de Francia, murió cuando acudía a un evento de exfutbolistas.

Bryan Bergougnoux, exmediocampista francés formado en el Lyon y campeón de tres títulos de la Ligue 1 con ese club, murió este viernes a los 43 años luego de sufrir un mal súbito cuando se dirigía a un estadio para participar en un evento de exfutbolistas.

El exjugador francés perdió el conocimiento dentro de un vehículo mientras viajaba hacia el recinto deportivo, según reportó la prensa francesa. Tras ser trasladado a un hospital, volvió a desvanecerse y falleció poco después.

Bergougnoux nació en Lyon y se formó en las divisiones menores del club de su ciudad. Integró el plantel que conquistó tres campeonatos de la primera división francesa durante una de las etapas más exitosas de la institución.

A lo largo de su carrera también defendió las camisetas de Toulouse, Tours, Lecce, Châteauroux, Omonia de Chipre y Thonon Évian.

El exmediocampista superó las 100 apariciones tanto con Toulouse como con Tours. Además, disputó 20 encuentros con la selección sub-21 de Francia y anotó nueve goles.

En 2023 recibió un diagnóstico de cáncer de parótida, una enfermedad poco frecuente que afecta la cabeza y el cuello. A pesar de esa situación, continuó ligado al fútbol como entrenador.

Tras retirarse como jugador en Thonon Évian, asumió funciones técnicas dentro de la institución. Más adelante trabajó en Tours durante la temporada 2024/25.

Durante el último año formó parte del cuerpo técnico de Le Havre como asistente. Desde ese cargo colaboró en la permanencia del equipo en la máxima categoría del fútbol francés.

Este 29 de mayo tenía previsto participar en un torneo de leyendas del Toulouse junto a otros exfutbolistas vinculados al club.

La noticia provocó numerosas reacciones en Francia. Entre ellas destacó la del político François Piquemal, originario de Toulouse, quien expresó sus condolencias a la familia del exjugador y recordó su paso por el equipo entre 2005 y 2009. También lo calificó como una figura emblemática de la institución.

Bergougnoux deja a su esposa y a sus cuatro hijos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.