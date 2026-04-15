Puro Deporte

Exdelantero de Saprissa y San Carlos pone a soñar a equipo guanacasteco con ascenso a Segunda División

En el juego de ida de los octavos de final del campeonato Linafa, el exartillero del Saprissa fue decisivo

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Por Juan Diego Villarreal
Randy Chirino Cruceños FC Santa Cruz Linafa 2026 14 de abril del 2026 Cortesía: Facebook Sonido de Peso
Randy Chirino (de verde) durante el duelo de Cruceños por Linafa ante Lankaster de Paraíso de Cartago. (Cortesía: Facebook Sonido de Peso/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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