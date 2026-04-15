Exdelantero de Saprissa y San Carlos pone a soñar a equipo guanacasteco con ascenso a Segunda División

Randy Chirino (de verde) durante el duelo de Cruceños por Linafa ante Lankaster de Paraíso de Cartago.

Fue uno de los refuerzos de “lujo” de última hora, pero al final el exdelantero de Saprissa y San Carlos fue determinante al anotar el gol con el que su equipo abrió con victoria la ronda de octavos de final del campeonato de Linafa.

El delantero de 30 años Randy Chirino marcó el tanto con el que Cruceños FC de Santa Cruz de Guanacaste venció 0-1, en el partido de ida, a Lankester de Cartago en el estadio Quincho Barquero, en Paraíso de Cartago.

Randy, quien es el hermano mayor del jugador saprissista Rachid Chirino, llegó al conjunto guanacasteco para las series finales a pedido del entrenador de Cruceños FC, Carlos Villegas.

“Le agradezco al profe Villegas por esta oportunidad. La verdad, me sentí muy bien en este primer partido. Gracias a Dios se me dio la anotación, la cual es primordial porque ganamos los tres puntos”, indicó Chirino en la página de Facebook Sonido de Peso, del periodista Hugo Moraga.

El último equipo de Randy Chirino en la Primera División fue el Santos de Guápiles, antes de que el club fuera sancionado por el Comité de Licencias de la Fedefútbol. Desde entonces, se encontraba entrenando en solitario y jugando en un torneo cantonal en su natal San Carlos.

“Siento que mantuve la condición jugando en un torneo de pueblo allá en San Carlos y no me costó tanto como yo esperaba. Vamos a ir a nuestra cancha con una ventaja; no podemos confiarnos, debemos hacer un partido inteligente”, comentó Chirino.

Además de Randy Chirino, Cruceños FC cuenta con la experiencia de Éder Nelson, quien militó en Limón FC, Puntarenas FC, Herediano y Cartaginés, además de Carlos Ochoa, quien ascendió con Guanacasteca y también jugó en Puntarenas FC.

El juego de vuelta entre Cruceños FC y Lankester será el próximo domingo 18 de abril en el Polideportivo de Cartagena, a las 10 a. m.

En otros resultados de los partidos de ida de los octavos de final de Linafa, Municipal Desamparados derrotó 6-1 a Valle FC de Limón; San Pablo de Heredia venció 2-0 a Limón United; Jacobeña perdió 3-2 ante Municipal Puntarenas; Coto Brus ganó 2-0 a Ramonense; la Universidad de Costa Rica cayó 2-0 ante Cóbano; y Guajira perdió 3-2 ante Buenos Aires de Puntarenas, mientras que Rosario de Naranjo igualó 1-1 con Poetas FC.