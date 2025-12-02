Estrella de la UFC sufre rara enfermedad ocular tras recibir un golpe en el ojo durante pelea

El luchador Tom Aspinall suspendió su carrera tras ser diagnosticado con una rara enfermedad ocular tras pelea en el UFC 321 en Abu Dabi.

El campeón de peso pesado del UFC, Tom Aspinall, suspendió su carrera profesional por tiempo indefinido. La decisión surgió luego de ser diagnosticado con una enfermedad ocular rara a raíz de una lesión sufrida durante el UFC 321, realizado el pasado 25 de octubre en Abu Dabi.

Aspinall, de 32 años, explicó que la dolencia apareció tras recibir una dedada en el ojo derecho mientras enfrentaba al francés Ciryl Gane. La pelea se declaró “sin resultado” luego de la interrupción por el incidente.

El diagnóstico reveló que el británico padece síndrome de Brown en ambos ojos, una condición poco frecuente que afecta el movimiento ocular hacia arriba, alterando severamente su visión.

El luchador británico compartió los detalles médicos en un video publicado en su canal de YouTube. Allí indicó que no se encuentra entrenando ni realizando actividades relacionadas con las artes marciales mixtas, ya que se encuentra bajo estricta supervisión médica.

Los exámenes posteriores al combate determinaron que Aspinall perdió la visión del ojo derecho durante tres días. Los especialistas concluyeron que el atleta experimentó visión doble, movilidad ocular limitada, disminución de la función visual y una pérdida significativa del campo de visión.

Aspinall manifestó que su deseo es retomar su carrera cuando esté completamente recuperado, aunque no brindó una fecha estimada de regreso. También indicó que su prioridad actual es seguir las indicaciones médicas para garantizar su recuperación total.

En su historial profesional, Aspinall acumula 19 peleas. Ha conseguido 15 victorias, 12 por nocaut, y tres derrotas. El combate ante Gane se registró como “sin resultado”. El peleador obtuvo el cinturón de campeón en noviembre de 2023, tras vencer a Sergei Pavlovich.

