Estos son los mejores equipos de Centroamérica según el ranking de Concacaf 2026

Los clubes de Centroamérica se posicionaron en el Ranking de Clubes de Concacaf (CCR) tras la última actualización divulgada luego de los cuartos de final de la Copa de Campeones 2026. El listado incluyó a los equipos más destacados de la región, con LD Alajuelense como el mejor ubicado en el puesto 38.

La clasificación reflejó el rendimiento en torneos oficiales locales e internacionales, lo que permitió medir el nivel competitivo de los principales clubes centroamericanos. Detrás de Alajuelense aparecen el Club Olimpia (42) y Herediano (44), que completan los primeros lugares de la región.

El ranking funciona como un indicador del rendimiento acumulado, al considerar resultados en ligas nacionales, torneos regionales y la Copa de Campeones. Esto explica las variaciones en posiciones y el ascenso de clubes con buenos resultados recientes.

La próxima actualización dependerá del desempeño en semifinales de la Copa de Campeones, instancia que influye directamente en la clasificación general.

Top 10 de equipos de Centroamérica según Concacaf 2026

38. LD Alajuelense (Costa Rica)

42. Club Olimpia (Honduras)

44. CS Herediano (Costa Rica)

45. Deportivo Saprissa (Costa Rica)

50. CSD Municipal (Guatemala)

55. Antigua GFC (Guatemala)

56. CD Plaza Amador (Panamá)

58. FC Motagua (Honduras)

59. CS Cartaginés (Costa Rica)

60. Club Xelajú MC (Guatemala)