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Estos son los mejores equipos de Centroamérica según el ranking de Concacaf 2026

El ranking de Concacaf 2026 revela qué equipos dominan Centroamérica. Conozca cuáles clubes destacan, quién lidera la región y cómo se mueve la tabla

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Por Silvia Ureña Corrales
Concacaf actualizó ranking 2026 y define a los equipos más fuertes de Centroamérica.
Concacaf actualizó ranking 2026 y define a los equipos más fuertes de Centroamérica. (Archivo/Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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