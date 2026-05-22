Estos son los 10 futbolistas de Costa Rica más valiosos en 2026: Keylor Navas quedó fuera del ranking

El crecimiento, estancamiento o baja de varios futbolistas costarricenses en ligas internacionales también se refleja en su valor. La más reciente actualización de valores de mercado muestra cuáles jugadores ticos tienen mayor peso económico en el fútbol internacional.

En ese escenario, Manfred Ugalde aparece como el futbolista costarricense más valioso del momento, con una diferencia amplia respecto al resto de jugadores nacionales, esto según Transfermarkt.

El atacante aparece con un valor estimado de 14 millones de euros, una cifra que lo coloca por encima de Alonso Martínez, segundo en la lista con 6 millones de euros.

El podio lo completan Patrick Sequeira y Josimar Alcócer, ambos con un valor de mercado de 3,50 millones de euros.

En esta lista se observa el peso económico de la nueva generación de futbolistas costarricenses en el mercado internacional, mientras figuras nacionales de procesos históricos como Brasil 2014, entre ellas Keylor Navas, Joel Campbell y Celso Borges, perdieron protagonismo en estas valoraciones desde hace varios años.

Fuera del top 10 quedaron jugadores como Juan Pablo Vargas, Orlando Galo y Kenay Myrie, cada uno con 800.000 euros. También aparecen Kenneth Vargas y Keylor Navas, ambos con 750.000 euros.

El único jugador entre los 10 que milita actualmente en un equipo costarricense es Santiago van der Putten. El defensor de Liga Deportiva Alajuelense ocupa el décimo puesto del ranking, con un valor estimado de 900.000 mil.