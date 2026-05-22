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Estos son los 10 futbolistas de Costa Rica más valiosos en 2026: Keylor Navas quedó fuera del ranking

Ugalde supera por amplio margen al segundo lugar en el ranking de futbolistas costarricenses más valiosos y confirma su gran momento internacional

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Por Silvia Ureña Corrales
Manfred Ugalde aparece como el jugador costarricense más valioso del 2026, según Transfermarkt.
Manfred Ugalde aparece como el jugador costarricense más valioso del 2026, según Transfermarkt. (Archivo/Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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