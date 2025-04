Esto es lo último que se sabe sobre el intento de remate del Estadio ‘Fello‘ Meza

Al Estadio José Rafael “Fello” Meza le pusieron fecha para rematarlo: los días 5 y 27 de mayo a las 10 a.m. son los establecidos por STCR Costa Rica Trust and Escrow Company Limited Sociedad Anónima, entidad responsable del fideicomiso que resguarda la propiedad del club.

Así se dio a conocer en un aviso publicado en La Nación a finales del mes anterior, pero Cartaginés informó que todo se resolvió satisfactoriamente.

“El Club Sport Cartaginés le informa a nuestros patrocinadores, aficionados y público en general, que el pasado viernes 4 de abril se resolvió satisfactoriamente para todas las partes involucradas el tema del fideicomiso que pesa sobre el Estadio José Rafael ‘Fello’ Meza”, destacó el club en un comunicado de prensa.

El club de la Vieja Metrópoli añadió que siguen comprometidos en mantener al día y en orden todas las obligaciones que conlleva el funcionamiento de una institución como Cartaginés.

El proceso de remate que se le abrió al estadio de los blanquiazules es por una deuda millonaria derivada de un fideicomiso generado en 2017. Hace cuatro años, Cartaginés pasó por la misma situación.

“No tenemos ningún problema con el estadio. Desde un principio estuvimos tranquilos, nunca estuvimos preocupados por eso”, dijo Leonardo Vargas, dueño y presidente de Cartaginés.

Vargas no precisó cuál fue la solución a la que se llegó y destacó que lo mencionado en el comunicado es todo lo que van a expresar.

“Yo sé que ustedes (prensa) no terminan entendiendo nunca eso, pero no nos conviene referirnos mucho al respecto. No tenemos ningún inconveniente con lo del estadio”, manifestó Leonardo Vargas.

El Club Sport Cartaginés le informó a sus aficionados que pueden estar tranquilos con el tema del estadio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El estadio está registrado bajo el Fideicomiso de Garantía Club Sport Cartaginés-Castello Giordano, creado en 2017, y se estableció un monto base para la subasta de $2.382.588,78, aunque el monto original de la deuda es de $2.574.686.

En entrevista con La Nación, el día 24 del mes pasado, Leonardo Vargas aseguró que el monto que se puso como base para el remate es la deuda del club, pero que le han hecho frente; siempre han pagado, mencionó.

“Imagínese si nos quitan el estadio, todo el esfuerzo que he hecho yo durante tantos años no valdría de nada”, opinó Vargas, quien agregó que la cifra en dólares del remate es lo que se debe.