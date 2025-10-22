Puro Deporte

Este fue el único piloto que logró sacar de concentración a Schumacher

Solo un piloto consiguió inquietar a Schumacher en la Fórmula 1, según reveló un amigo cercano. No se trata de Senna

Por O Globo / Brasil / GDA
Mika Hakkinen fue el único piloto que logró sacar de balance a Schumacher, según un testimonio cercano.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

