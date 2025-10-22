Este fue el único piloto que logró sacar de concentración a Schumacher

Mika Hakkinen fue el único piloto que logró sacar de balance a Schumacher, según un testimonio cercano.

El alemán Michael Schumacher tuvo un solo rival que logró afectarlo mentalmente en la Fórmula 1, según confesó Richard Hopkins, exmecánico británico y amigo personal del piloto. La declaración descartó a Ayrton Senna, figura frecuentemente vinculada a la competitividad del alemán.

Hopkins explicó a la revista Express Sport que el único piloto que consiguió “entrar en la cabeza” de Schumacher fue el finlandés Mika Hakkinen, bicampeón mundial en 1998 y 1999.

El alemán se mantuvo activo en la Fórmula 1 entre 1991 y 2006, y luego regresó entre 2010 y 2012. Durante ese tiempo obtuvo siete campeonatos mundiales: en 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Por su parte, Hakkinen compitió entre 1991 y 2001, logrando sus títulos en dos años consecutivos, cuando corría para McLaren, escudería que en ese periodo ofrecía un automóvil superior al de Ferrari, equipo de Schumacher.

Hopkins indicó que, si alguien le preguntaba al heptacampeón quién lo desafió más intensamente, él habría mencionado a Hakkinen. Agregó que, aunque Schumacher obtuvo los campeonatos de 2000 y 2001, el respeto hacia su rival finlandés se mantuvo constante, especialmente porque este ganó los títulos anteriores y le ofreció competencia directa en la pista.

Según su testimonio, ambos pilotos disfrutaban la rivalidad, la cual estuvo marcada por la velocidad, la técnica y una fuerte motivación mutua. Schumacher reconocía que Hakkinen poseía la capacidad de vencerlo, lo que incrementaba el nivel de ambos en cada carrera.

“El único capaz de entender a Michael Schumacher era probablemente Mika Häkkinen. Mika era realmente el único capaz de hacerlo, y Michael lo sabía. Había un gran respeto entre ambos”, señaló el antiguo mecánico.

Hoy, Michael Schumacher permanece en reclusión desde diciembre de 2013, tras sufrir un accidente de esquí en Francia que lo dejó con secuelas neurológicas severas. Su familia ha mantenido total reserva sobre su estado de salud desde entonces.

En contraste, Mika Hakkinen, ahora con 56 años, participa ocasionalmente en carreras de automovilismo y se desempeña como comentarista en una televisora sueca.

Hopkins cerró su relato asegurando que, dentro de la generación de Schumacher, Mika Hakkinen fue el único piloto con un talento verdaderamente excepcional.

