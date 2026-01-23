Puro Deporte

Este es el deportista de Latinoamérica que lideró los ingresos en 2025 por encima de Messi

Un ranking mundial de 2025 dejó un resultado inesperado entre los atletas de la región. Un deporte distinto al fútbol marcó la diferencia en los ingresos

Por Silvia Ureña Corrales
Messi y Canelo Álvarez lideraron a los latinoamericanos en el ranking de los 100 deportistas mejor pagados del mundo en 2025.
Messi y Canelo Álvarez lideraron a los latinoamericanos en el ranking de los 100 deportistas mejor pagados del mundo en 2025. (AFP/AFP)







