Este es el deportista de Latinoamérica que lideró los ingresos en 2025 por encima de Messi

Messi y Canelo Álvarez lideraron a los latinoamericanos en el ranking de los 100 deportistas mejor pagados del mundo en 2025.

Los deportistas latinoamericanos mantuvieron una presencia destacada entre los 100 mejor pagados del mundo en 2025, con figuras del fútbol, el béisbol y el boxeo que superaron los $100 millones en ingresos anuales, según el ranking internacional de atletas con mayores ganancias de Sportico.

El listado global incluyó deportistas de ocho disciplinas y 28 países, con ingresos conjuntos estimados en $6.050 millones durante el último año. De ese monto, $4.630 millones provinieron de salarios, premios y bonos, mientras que $1.420 millones correspondieron a patrocinios y otros ingresos comerciales.

Los latinoamericanos con mayores ingresos

Canelo Álvarez registró ingresos por $137 millones, cifra que lo ubicó como el latinoamericano mejor remunerado del mundo. La mayor parte de ese monto se originó en las bolsas obtenidas por sus combates, complementadas con contratos de patrocinio de alcance internacional, según explicó el sitio web.

El resultado marcó un cambio frente a años recientes, en los que el liderazgo regional estuvo asociado principalmente al futbolista argentino Lionel Messi.

El astro argentino se mantuvo entre los deportistas mejor pagados del planeta, con ingresos estimados en $130 millones durante 2025. Su posición respondió a una combinación de salario deportivo y acuerdos comerciales vinculados a marcas globales.

El fútbol colocó a 13 jugadores dentro del top 100 mundial y a cinco entre los 20 primeros, lo que confirmó su peso económico a nivel global, aunque sin ocupar el primer lugar en Latinoamérica.

Juan Soto fue el latinoamericano mejor posicionado en el béisbol. El jardinero de los New York Mets alcanzó $129,2 millones, impulsado principalmente por su contrato récord en las Grandes Ligas.

Neymar y Vinícius Júnior reforzaron la presencia sudamericana en el ranking. Ambos superaron los $50 millones anuales, con una alta dependencia de ingresos por patrocinios internacionales.

Deportistas mejor pagados (Sportico /Sportico)

El peso de los patrocinios en la región

Los ingresos fuera de la cancha fueron determinantes para varios latinoamericanos. Messi, Neymar y Vinícius Júnior concentraron una parte relevante de sus ganancias en acuerdos con marcas deportivas, tecnológicas y de consumo masivo, lo que permitió compensar diferencias salariales frente a ligas con topes financieros.

En contraste, el caso de Soto reflejó un modelo distinto, con más del 90% de sus ingresos ligados directamente a su contrato deportivo.

Contexto global del ranking

Estados Unidos concentró la mayor cantidad de atletas dentro del top 100, impulsado por la NBA y la NFL. Sin embargo, América Latina mantuvo visibilidad en los primeros puestos gracias a figuras consolidadas y a contratos de largo plazo en deportes de alto impacto mediático.

El ranking mundial de 2025 fue liderado por Cristiano Ronaldo, quien encabezó la lista de los deportistas mejor pagados del planeta. LeBron James y Kylian Mbappé completaron el top cinco, impulsados por contratos deportivos de alto nivel y negocios fuera de la cancha.

El listado también evidenció la ausencia de mujeres en el top 100, pese a que la tenista Coco Gauff lideró los ingresos femeninos con $31 millones, cifra insuficiente para ingresar al ranking general.