Este entrenador se cotiza en Concacaf: Jamaica lo quiso y Honduras va tras él, ¿lo buscará también Costa Rica?

Lejos del Mundial 2026, Honduras no quiere perder tiempo para arrancar de inmediato el nuevo proceso hacia la Copa del Mundo 2030.

Jamaica sigue los mismos pasos que los hondureños, pero tiene más prisa, debido a que se quedó sin entrenador, pese a que en marzo del otro año jugará el repechaje en busca de un boleto para el Mundial.

Steve McClaren renunció como técnico de Jamaica tras el empate 0-0 con Curazao y no clasificar de forma directa a la Copa del Mundo.

“En los últimos 18 meses he dado todo lo que tengo a este trabajo. Liderar a este equipo ha sido uno de los mayores honores de mi carrera. Después de una profunda reflexión y una evaluación honesta de dónde estamos y hacia dónde necesitamos ir, he decidido renunciar como entrenador principal del equipo nacional de Jamaica”, expresó McClaren, exseleccionador inglés.

En Honduras, Reinaldo Rueda también dijo que, tras la etapa de clasificación, se marcharía del equipo.

En suelo catracho, algunos periodistas deportivos mencionaron en sus redes sociales que el nombre del británico John Herdman suena con fuerza para hacerse cargo de Honduras.

Pero los hondureños no están solos, Sports Illustrated destacó que Jamaica quiere a Herdman.

“John Herdman es considerado para el puesto de seleccionador de Jamaica”, tituló Sports Illustrated.

El medio estadounidense aseguró que, según fuentes cercanas al proceso, Jamaica ya había establecido contacto con el entorno de Herdman antes de la dimisión de McClaren.

Sin embargo, la Federación de Fútbol de Jamaica comunicó que Rudolph Speid será el entrenador interino de los “Reggae Boyz”, con vigencia del 15 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026.

JFF NEWS: JFF appoints Rudolph Speid as interim Head Coach of the Reggae Boyz, effective Dec 15, 2025–Mar 31, 2026. Discussions underway to secure Miguel Coley as Assistant Coach. pic.twitter.com/nYec5zejSl — Official J.F.F (@jff_football) November 21, 2025

Esto podría allanarle el camino a Honduras, a no ser que aparezca otro oferente. ¿Será que Costa Rica se podría interesar en Herdman?

¿Quién es John Herdman?

Es un técnico británico de 50 años, quien dirigió a Canadá durante la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, ayudando a que la selección clasificara al torneo por primera vez en 36 años. Bajo su tutela, de 2018 a 2023, Canadá pasó del puesto 95 a meterse por primera vez en el top 30 del ranking mundial masculino de la FIFA.

Antes de su etapa con la selección masculina, Herdman dirigió al combinado femenino de Canadá entre 2011 y 2018, con el que ganó dos medallas de bronce olímpicas en Londres 2012 y Río 2016.

John Herdman dirigió a Canadá en el Mundial de Qatar 2022. (Cuenta X de Canada Soccer/Cuenta X de Canada Soccer)

Herdman dirigió a las selecciones femeninas Sub-20 de Nueva Zelanda en los Mundiales de la categoría en 2006 y 2010, y entrenó a la selección absoluta femenina (las Football Ferns) en los Mundiales femeninos de la FIFA de 2007 y 2011.

En la zona de Concacaf, no solo Herdman está disponible, también otros que disputaron las eliminatorias, pero fracasaron, como Luis Fernando Tena con Guatemala, Hernán Darío, el “Bolillo” Gómez, con El Salvador y el mismo Reinaldo Rueda con Honduras, además del nombre que siempre suena, Jorge Luis Pinto Afanador.