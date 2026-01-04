Puro Deporte

Estas son las fechas del Circuito Nacional de Surf que regresa al Caribe y el Pacífico Sur

El Circuito Nacional de Surf comenzará en febrero próximo y concluirá en julio, de acuerdo al calendario establecido

Por Juan Diego Villarreal
Sam Reidy campeón OPEN Masculino Circuito Nacional de Surf 2025 / foto John Durán
Sam Reidy es el actual campeón nacional del Circuito Nacional de Surf 2025, de la categoría open. (JOHN DURAN)







