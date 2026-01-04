Estas son las fechas del Circuito Nacional de Surf que regresa al Caribe y el Pacífico Sur

Sam Reidy es el actual campeón nacional del Circuito Nacional de Surf 2025, de la categoría open.

El Circuito Nacional de Surf Banco LAFISE 2026 tiene todo listo para poner en marcha la búsqueda de sus campeones nacionales, quienes disputarán los cupos para representar a Costa Rica en los diferentes eventos internacionales.

Para esta temporada, la Federación de Surf de Costa Rica presenta dos cambios en las sedes con respecto a la última edición. Las comunidades de Puerto Viejo, en el Caribe Sur, y Dominical, en el Pacífico Sur del país, volverán a recibir al máximo campeonato de surf local, con eventos que otorgarán 1.500 puntos.

La temporada 2026 dará inicio en el Caribe y los campeones se coronarán cinco meses más tarde en Playa Hermosa de Jacó, en el denominado Estadio Nacional del Surf. Participarán atletas de 20 categorías, incluyendo las modalidades de shortboard, longboard, SUP surf, bodyboard y surf adaptado.

Al ser un año de mucha actividad en el plano internacional, los mejores exponentes del surfing costarricense deberán posicionarse en el ranking nacional para competir en los Campeonatos Mundiales de la Asociación Internacional de Surf (ISA), los Juegos Panamericanos de Surf (PASA Games) y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Al final de las cinco fechas del campeonato, se tomarán en cuenta los cuatro mejores resultados de cada competidor para el ranking general.

Roberto Vargas, presidente de la Federación de Surf de Costa Rica, resaltó el nivel del campeonato y su importancia para los atletas nacionales.

“Tenemos uno de los circuitos con más alto nivel de surfing en el continente americano. Esto es gracias al compromiso de todos los atletas, padres de familia y patrocinadores que apoyan nuestro deporte”, comentó Vargas.

El jerarca declaró que la intención de la Federación es realizar campamentos de entrenamiento para los equipos de preselección nacional, además de crear un staff técnico para las selecciones nacionales que trabaje en conjunto con los distintos entrenadores regionales.

“Queremos seguir preparando a nuestros jueces y continuar desarrollando el semillero, para ver a más costarricenses en las mejores ligas del mundo y a las selecciones nacionales en el podio de los mundiales”, añadió Vargas.

Las categorías que tendrán actividad este año en el Circuito Nacional van desde la Open, en masculino y femenino, hasta las Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18, además de longboard (masculino y femenino), surf adaptado, SUP surf, Máster +40 y bodyboard.

Los campeones ticos de Circuito Nacional 2025 fueron Sam Reidy y Rachell Agüero en Open Roy Calderón en Surf Adaptado y Lía Díaz en Longboard femenino, entre otros.

Fechas del Circuito Copiado!