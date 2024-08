Estas son las cinco playas del mundo con las olas más peligrosas para surfear

Hay playas en el mundo donde el mar ofrece un espectáculo anhelado y arriesgado para los surfistas, entre ellos el hawaiano Koa Rothman, quien ha surfeado por todo el planeta y, según su experiencia, reveló en 2023 su top cinco de las olas más peligrosas del planeta.

1. Nazaré, Portugal

Iniciamos este viaje en Portugal: Nazaré es un pequeño pueblo pesquero entre Lisboa y Oporto, conocido en el mundo del surf como la “capital de las olas gigantes”.

Un reconocimiento bien ganado, pues la conocida Praia do Norte fue el escenario para que, a inicios de 2024, Sebastian Steudtner rompiera el Récord Guinness de la ola más grande jamás surfeada, la cual midió 28,57 metros.

Son enormes y fantásticas, pero muy arriesgadas. Según Rothman, las olas de Nazaré se mueven muy rápido y van acompañadas de fuertes corrientes submarinas y espuma. Además, hay un extra de dificultad debido a un acantilado con rocas enormes que emergen del agua.

Olas gigantes en Praia do Norte, Nazaré, Portugal, donde las fuertes corrientes submarinas y un acantilado con rocas emergentes hacen de este lugar uno de los más peligrosos para surfear.

2. Jaws, Hawái, Estados Unidos

Que las bellas postales con palmeras, montañas afiladas cubiertas de verdor y las extensas franjas de playa para luna mieleros no lo distraigan de la fuerza que el mar suele tomar en el paradisíaco estado número 50 de Estados Unidos.

Al norte de la isla de Maui se encuentra Pe’ahi, una playa rodeada por acantilados. Desde los años 70, es también conocida como Jaws, debido a que el comportamiento de sus poderosas olas, de hasta 20 metros de altura, se parecen al de un tiburón: impredecible y generalmente violento, de acuerdo con Rothman.

Adicionalmente, la remota ubicación de Jaws hace que, en caso de emergencia, la atención médica o el traslado a la ciudad más cercana no sea sencillo.

Jaws, en la isla de Maui, Hawái, conocida por sus olas impredecibles y violentas, semejantes a un tiburón, y su remota ubicación que complica el acceso a atención médica.

3. Teahupo’o, Polinesia Francesa

Llegamos a la actual sede olímpica de surf. Teahupo’o (Muro de calaveras en tahitiano) se encuentra en la parte sur de la isla de Tahití, la más grande de la Polinesia Francesa.

Esta playa impresiona por sus escarpados picos forrados de vegetación, así como por las olas que se forman en el mar, siendo gigantes y muy potentes. Rothman asegura que ha habido embarcaciones grandes que han sido arrastradas fácilmente en este mar.

Fernando Aguerre, presidente de la Asociación Internacional de Surf, calificó el 25 de julio las olas de Teahupo’o como el monte Everest de este deporte, ya que además de su gran masa de agua y sus arrecifes afilados, sus crestas alcanzan los 10 metros de altura. Al momento de caer, forman tubos prácticamente perfectos, pero que, si lo atrapan, pueden ser mortales.

Teahupo’o en Tahití, Polinesia Francesa, famosa por sus olas gigantes y potentes, que pueden arrastrar embarcaciones y tienen crestas que forman tubos perfectos pero mortales.

4. Mavericks, California, Estados Unidos

Llegamos a la costa oeste de Estados Unidos. En la pequeña ciudad Half Moon Bay se encuentra una de las mecas del surf, la legendaria Mavericks Beach, en una pequeña península a unos 40 minutos en auto desde San Francisco.

Rothman describe sus características: la temperatura del agua suele ser muy baja; pueden aparecer tiburones y niebla espesa y el mar tiene gran potencia. “Es una ola mortal”, dice.

Tan violentas y fuertes son que, si caen en ellas, pueden ejercer gran presión sobre el cuerpo, arrastrándolo a las piedras y haciendo más difícil nadar a la superficie.

De acuerdo con el sitio especializado Bio Surf Camp, las olas más poderosas para surfear se logran entre octubre y marzo, alcanzando su pico en invierno, con alturas de hasta 20 metros.

Mavericks Beach en Half Moon Bay, California, presenta olas extremadamente frías y potentes, con presencia de tiburones y niebla espesa, haciendo de este un lugar mortal para surfear.

5. Pipeline, isla de Oahu, Estados Unidos

La playa se llama Ehukai, pero es mayormente conocida como Pipeline, el nombre que se le dio a la zona donde las olas rompen. Se encuentra al norte de la isla Oahu, en Hawái.

Aunque Rothman describe Pipeline como una zona de olas potentes y agresivas, la situación se agrava en el lugar donde rompen, justo en un área poco profunda y con enormes piedras y cuevas submarinas, condiciones que provocan constantes accidentes e incluso la muerte de surfistas.

Otros factores que Koa considera peligrosos son: lo impredecible de la ola, los remolinos y corrientes de agua y lo concurrida que es, tomando en cuenta que la zona surfeable no es tan grande.

Apenas logra los 11 metros, pero por todas las características anteriores es considerada la más mortífera del planeta. De acuerdo con el blog Core Surfing, la ola Pipeline es la que forma “los tubos más grandes y profundos”.

Pipeline en Oahu, Hawái, donde las olas rompen en áreas poco profundas con enormes piedras y cuevas submarinas, creando condiciones peligrosas e impredecibles para los surfistas.

¿Quién es Koa Rothman?

Koa Rothman es un surfista profesional y personalidad de YouTube conocido por sus habilidades en el surf de grandes olas. Es originario de Hawái y pertenece a una familia famosa en el mundo del surf, siendo hermano menor de Makua Rothman, también surfista profesional. Koa ha ganado reconocimiento no solo por su destreza en el surf, sino también por su serie de vlogs en YouTube llamada This is Livin’ donde documenta su vida y sus aventuras en el océano.

Koa Rothman es un surfista profesional que compartió el top cinco de la olas más peligrosas para surfear en el mundo.

