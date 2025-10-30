Puro Deporte

Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026: los vecinos temen que se repita un desalojo

Vecinos de Santa Úrsula recuerdan los desalojos por el Estadio Azteca en 1966 y temen que el Mundial 2026 repita esa historia

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Santa Úrsula busca no repetir los desalojos de 1966 tras la remodelación del Estadio Azteca por el Mundial 2026. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEstadio AztecaMéxicoMundial 2026
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.