Esta es la lista de los clubes de fútbol más valiosos del mundo, según Forbes

Forbes situó al Real Madrid como el equipo de fútbol más valioso del planeta. Su valoración supera por amplio margen a sus principales competidores.

Real Madrid conserva el primer lugar en la Lista Forbes de los clubes de fútbol más valiosos del mundo. La entidad española encabeza la clasificación por quinto año consecutivo con una valoración estimada de $9.500 millones, equivalente a más de 8.100 millones de euros.

La publicación especializada también destacó que el club blanco lidera el ranking por décima ocasión en las últimas 13 ediciones.

Durante la temporada 2024-25, el Real Madrid registró ingresos por $1.270 millones, unos 1.090 millones de euros. La cifra representó un aumento de 12% respecto al récord que la institución había establecido un año antes.

Ese volumen de ingresos también superó los $1.230 millones reportados por los Dallas Cowboys de la NFL durante la temporada 2024. Con ello, el conjunto madridista alcanzó el mayor nivel de ingresos registrado por una entidad deportiva de este tipo.

FC Barcelona ocupa el segundo puesto

El FC Barcelona se ubicó en la segunda posición de la clasificación con una valoración de $7.500 millones, equivalentes a unos 6.440 millones de euros.

La diferencia entre ambos clubes alcanzó los $2.000 millones.

Forbes señaló además que el club catalán fue el único equipo de fútbol, aparte del Real Madrid, que superó los $1.000 millones en ingresos durante la temporada anterior. El cálculo excluye las ventas de futbolistas.

Atlético de Madrid queda a un paso del Top 10

El Atlético de Madrid ocupó la undécima posición con una valoración estimada de $2.950 millones y unos ingresos de $488 millones.

La entidad cuenta actualmente con Apollo Sports Capital como accionista mayoritario.

Forbes situó al Real Madrid como el equipo de fútbol más valioso del planeta. Su valoración supera por amplio margen a sus principales competidores. (ChatGPT/Generada con IA)

Manchester United completa el podio

El tercer lugar de la clasificación correspondió al Manchester United, con una valoración de $7.200 millones.

Detrás aparecieron:

Liverpool: $6.200 millones.

$6.200 millones. Paris Saint-Germain: $5.800 millones.

$5.800 millones. Bayern de Múnich: $5.700 millones.

$5.700 millones. Manchester City: $5.500 millones.

$5.500 millones. Arsenal: $5.400 millones.

$5.400 millones. Chelsea: $4.200 millones.

$4.200 millones. Tottenham Hotspur: $3.000 millones.

Los 30 clubes más valiosos suman $87.000 millones

Los 30 equipos incluidos en la clasificación acumulan un valor conjunto de $87.000 millones.

Los clubes ingleses dominan la lista con 11 representantes. Les siguen los equipos de la Major League Soccer (MLS) con siete.

La Serie A aporta cuatro clubes. LaLiga y la Bundesliga cuentan con tres representantes cada una. La Ligue 1 francesa y la Primeira Liga portuguesa aportan un club cada una.

Cómo calcula Forbes las valoraciones

Forbes explicó que sus estimaciones se basan en el valor empresarial, que incluye la suma del valor del capital y la deuda neta.

En el caso de los clubes europeos, los ingresos y beneficios operativos corresponden a la temporada 2024-25 y se redondean al millón de dólares más cercano.

Las valoraciones contemplan la actividad económica vinculada a los estadios de cada equipo. Sin embargo, excluyen el valor inmobiliario de los recintos deportivos.

Tampoco incorporan los ingresos ni los beneficios derivados de los traspasos de jugadores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.