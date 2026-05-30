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Esta es la lista de los clubes de fútbol más valiosos del mundo, según Forbes

El club blanco amplió su ventaja sobre el FC Barcelona y registró ingresos históricos durante la temporada 2024-25

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Por Europa Press
El presidente del Real Madrid, Forentino Pérez, durante la conferencia de prensa de este 12 de mayo.
Forbes situó al Real Madrid como el equipo de fútbol más valioso del planeta. Su valoración supera por amplio margen a sus principales competidores. (JAVIER SORIANO/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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