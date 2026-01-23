Esta es la alineación de Saprissa para enfrentar a Sporting

El Deportivo Saprissa está decidido a obtener la primera victoria en el campeonato. La tarea no es sencilla, porque al frente tiene un rival que tampoco ha ganado y busca el mismo objetivo.

Saprissa y Sporting requieren el triunfo, los morados solo tienen un punto en el certamen y los albinegros ninguno.

Vladimir Quesada, técnico de los tibaseños, pretende dejarse la victoria, con los siguientes hombres que enviará a la cancha.

Saprissa sale con: Abraham Madriz, Alberth Barahona, Pablo Arboine, Kendall Waston, Sebastián Acuña, Joseph Mora, David Guzmán, Gerald Taylor, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Ariel Rodríguez.

💜 ¡DALE SAPRISSA! Este es el once inicial del Monstruo 🔥 pic.twitter.com/2XXRcWdcLZ — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) January 23, 2026

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, incluyó a Gerald Taylor en la formación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.