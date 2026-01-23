Esta es la alineación de Saprissa para enfrentar a Sporting

El Deportivo Saprissa está decidido a obtener la primera victoria en el campeonato. La tarea no es sencilla, porque al frente tiene un rival que tampoco ha ganado y busca el mismo objetivo.
El Deportivo Saprissa está decidido a obtener la primera victoria en el campeonato. La tarea no es sencilla, porque al frente tiene un rival que tampoco ha ganado y busca el mismo objetivo.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.