Esta es la alineación de Saprissa para enfrentar a Motagua

El Deportivo Saprissa no tiene otro camino que lograr la victoria para seguir con vida en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El reto es difícil para los morados, quienes tienen claro que no pueden salir de su estadio sin otro resultado que no sean los tres puntos contra Motagua de Honduras. Cualquier otro marcador deja a los tibaseños sin opción de avanzar a los cuartos de final del torneo.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, eligió a los siguientes hombres para el crucial duelo frente a los hondureños. Saprissa alinea con: Esteban Alvarado, Kenay Myrie, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Sebastián Acuña, Mauricio Villalobos, Fidel Escobar, Gerson Torres, Gustavo Herrera y Ariel Rodríguez.

Motagua llega a este compromiso como líder del Grupo C con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate, situación que lo coloca con la clasificación prácticamente en sus manos.

Un triunfo o incluso un empate le bastarían para asegurar su pase a los cuartos de final sin depender de otros resultados. Por su parte, Saprissa ocupa el tercer lugar con 6 unidades, empatado con el Club Atlético Independiente (CAI) de Panamá, aunque en desventaja por la diferencia de goles.

Esto obliga al cuadro morado a ganar frente a su afición para mantener vivas sus opciones de clasificación. Con la victoria, Saprissa no solo avanzaría a cuartos de final, sino que se apoderaría del primer lugar del grupo con 9 puntos.