Esta es la alineación de Saprissa para enfrentar a Liberia

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, definió a los once jugadores con que le hará frente al partido contra el Municipal Liberia.

Los morados reciben en su campo al cuadro pampero, que requiere al menos el empate para sellar la clasificación a semifinales.

Los tibaseños ya no pueden aspirar al primer lugar, porque Alajuelense derrotó 0-2 a Cartaginés y llegó a 37 puntos a falta de una fecha para el cierre de la primera fase. Saprissa solo puede llegar a 36 unidades, pero un empate le da al plantel, el segundo lugar.

1️⃣1️⃣ Los once de esta tarde ¡VAMOS MORADOS! 💜 pic.twitter.com/IhUZPdH8yA — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) November 30, 2025

La tarea de derrotar a Liberia no es sencilla, porque los pamperos, salieron ilesos en las últimas tres visitas a la Cueva, con tres empates, dos 2-2 y uno 1-1. Además, los visitantes quieren clasificar en la cancha saprissista.

“Nos planteamos el objetivo principal de pelear clasificación y estamos un paso. Si no es hoy será el otro fin de semana, pero queremos cerrar la clasificación. Pensamos en hoy sacar un buen resultado y nos sentimos fuertes para lograrlo”, dijo Marco Pilone.

Saprissa sale a la cancha con: Esteban Alvarado, Kendall Waston, Gerald Taylor, Óscar Duarte, Kenay Myrie, Joseph Mora, Mariano Torres, Fidel Escobar, Gustavo Herrera, Warren Madrigal y Ariel Rodríguez.

