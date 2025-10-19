Esta es la alineación de Saprissa para enfrentar a Alajuelense

El Deportivo Saprissa está listo para enfrentar a Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Vladimir Quesada, técnico de los morados, despejó cualquier duda al revelar la alineación con que le hará frente al compromiso.

1️⃣1️⃣ Estos son los once jugadores y la suplencia con la que le haremos frente al Clásico Nacional 💜 pic.twitter.com/CrlO76n6ab — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) October 19, 2025

En juego está el liderato que posee Saprissa, que con 23 puntos está en la cima, pero la Liga tiene dos unidades menos y en caso de ganar, desplazará a los tibaseños. Liberia mete presión, llegó a los mismos 23 puntos de los morados, tras derrotar a Herediano.

