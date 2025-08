Esta es la alineación de Saprissa para enfrentar a Verdes de Belice

El Deportivo Saprissa está preparado para buscar la segunda victoria en la Copa Centroamericana de Concacaf, esta vez de visita contra Verdes de Belice.

Ubicado en el Grupo C de la competencia, los morados tienen 3 puntos, mismos que el Motagua de Honduras. Verdes y Cartaginés no han puntuado, igual que el CAI de Panamá, el otro integrante del grupo y que no ha debutado en el torneo.

Los morados superaron la semana pasada a los brumosos y esta noche ante Verdes, que cayó goleado en casa 1-4 frente a Motagua, intentarán llegar a las seis unidades.

El cuadro nacional sale a la cancha con: Esteban Alvarado, Kendall Waston, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, Sebastián Acuña, Gerson Torres, Samir Taylor, Deyver Vega, Orlando Sinclair y Gustavo Herrera.