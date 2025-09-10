Puro Deporte

Esta es la alineación de Costa Rica para enfrentar a Haití; se despeja la duda de Brandon Aguilera

La Tricolor es local y está obligada a sacar la victoria contra Haití

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Con cambios en la alineación, respecto a la formación que usó el viernes pasado contra Nicaragua, Miguel “Piojo” Herrera, definió el once para enfrentar a Haití.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaHaitíMundial 2026Miguel Piojo Herrera
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.