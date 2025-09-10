Esta es la alineación de Costa Rica para enfrentar a Haití; se despeja la duda de Brandon Aguilera

Con cambios en la alineación, respecto a la formación que usó el viernes pasado contra Nicaragua, Miguel “Piojo” Herrera, definió el once para enfrentar a Haití.

Es el segundo compromiso de la Tricolor en la eliminatoria, luego del empate 1-1 de visita en Managua, Nicaragua.

Son dos las variantes que efectuó Miguel Herrera, una de ellas obligada, porque Francisco Calvo no puede actuar, por tener dos tarjetas amarillas. El otro cambio es en el mediocampo, donde Brandon Aguilera no saldrá como estelar, quienes llegan a ocupar los puestos de Calvo y Brandon, son Julio Cascante y Kenneth Vargas.

La Selección sale a la cancha con: Keylor Navas, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Carlos Mora, Joseph Mora, Kenneth Vargas, Orlando Galo, Josimar Alcócer, Alonso Martínez y Manfred Ugalde.

La formación inicial de La Sele para esta noche



Haití

8pm

Teletica / Repretel



¡VAMOS SELEE!

En la suplencia quedan Patrick Sequeira, Alexandre Lezcano, Guillermo Villalobos, Sebastián Acuña, Alejandro Bran, Ariel Lassiter, Creichel Pérez, Anthony Hernández, Andy Rojas, Kenay Myrie y Anthony Contreras.

La Tricolor integra el Grupo C, que, además, completan Nicaragua, Honduras y Haití. El primer lugar pasa directo al Mundial; dos de los tres segundos lugares jugarán el repechaje, que se disputará entre seis selecciones de todas las confederaciones, excepto Europa.

Kenneth Vargas se ganó el puesto como titular esta noche contra Haití. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

En el grupo todos tienen un punto y para la Selección es vital ganar, sobre todo porque el juego es en casa, en el Estadio Nacional.

Una vez terminado el choque contra Haití, Costa Rica regresa a la eliminatoria el jueves 9 de octubre de visita contra Honduras y cuatro días después recibe a Nicaragua en el Nacional.

El jueves 13 de noviembre viaja a Curazao para devolverle la visita a Haití (que juega de local en ese otro lugar por los problemas políticos y sociales de su país) y cierra la eliminatoria en casa, el martes 18 de noviembre, en compromiso frente a Honduras en el Estadio Nacional.