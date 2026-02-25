‘Eso no se vale’: Josué Quesada le tira con todo y hasta regaña a Ferlin Fuentes

El periodista Josué Quesada hasta tomó aire al ver un posteo de su colega Ferlin Fuentes en su cuenta de X.

Josué cerró los ojos y de inmediato expresó: “No se vale, mae Fer, esta no, mae. De pronto, los primeros diez segundos al leer esto, yo pienso en Benjamín Pineda y su bar”, dijo Josué.

Quesada se refería a lo que escribió Ferlin, quien denunció lo que él cree que es un conflicto de intereses.

No se vale Ferlin, no se vale || @JosueQuesada17 pic.twitter.com/gKAIj3uVME — TD Más (@tdmascrc) February 25, 2026

“Benjamín Pineda estuvo en la sala VOR en el clásico. El árbitro es dueño de un bar josefino desde donde se transmitió un programa de TV de Tuma, personero de Saprissa. ¿Conflicto de intereses?”, escribió Ferlin.

Benjamín Pineda estuvo en la sala VOR en el #ClásicoCR

El árbitro es dueño de un bar josefino desde donde se trasmitió un programa de TV de Tuma, personero del Saprissa. ¿Conflicto de intereses? — Ferlin Fuentes (@ferlin_fuentes) February 23, 2026

Pineda habría recomendado a su colega Keylor Herrera no pitar como penal un supuesto jalón de Pablo Arboine a Anthony Hernández en el último minuto del clásico del sábado en Tibás. Después, con los audios revelados del VAR, se determinó que no hubo jalón y que Anthony se lanzó en busca del balón.

En TD+, Josué Quesada dijo que, sin mediar razón, Ferlin le está echando a la gente encima a Benjamín Pineda y a su negocio, ubicado en Zapote.

“Benjamín Pineda también estuvo en el VAR en la famosa zancadilla con el hombro de Elías Aguilar a Celso Borges en la final. Lo de Benjamín es un emprendimiento de una persona que se está rebuscando la vida como todos nosotros: con negocios, con extras, con trabajo honrado y honesto. La gente está poniendo en X, manudos enfermos igual que vos, dónde es el bar, que le caigan a Benjamín Pineda al bar”, señaló Josué.

Josué Quesada le añadió a Ferlin que se fije en lo que provocó, que no se vale por un partido, y le pidió que hable de fútbol, porque la Liga solo tiene un punto de los últimos quince disputados.

Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes, también la emprendió contra Ferlin y le pidió que “deje las conspiraciones”. Además, Calderón le preguntó si hay conflicto de intereses si alguien ligado al fútbol compra en Pequeño Mundo, negocio de Joseph Joseph, presidente de Alajuelense.

Benjamín Pineda fue el mismo árbitro que señaló aquella famosa zancadilla con el hombro y penal a favor de la Liga en una final. Y por eso fue castigado con varias jornadas. Deje las conspiraciones Ferlin, y no involucre a gente como Gilberto Martinez que nada tiene que ver. https://t.co/8B3AhQi4Iz — Miguel Calderón S. (@MiguelCald7) February 23, 2026

“¿Y si el set que se usó para grabar el programa fue comprado en Pequeño Mundo, también hay conflicto de intereses? Inversionista de la Liga también Benjamín Pineda. Qué ganas de hacer daño, Ferlin”, escribió Miguel Calderón en su cuenta de X.