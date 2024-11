Escorpiones golpea primero a Jicaral en los cuartos de final de la Liga de Ascenso

El conjunto de Escorpiones logró imponerse 2-1 contra Jicaral para tomar ventaja en la serie que dio inicio a los cuartos de final de la Liga de Ascenso.

Los goles fueron obra de Abner Hidalgo y Greivin Fonseca, mientras que el descuento jicaraleño fue de Jairo Arrieta.

El partido fue un encuentro lleno de encontronazos y fuertes entradas, en el que el plantel de Belén tuvo dos destellos de juego colectivo para crear ocasiones claras, sobre todo la de Abner Hidalgo, quien remató desde larga distancia luego de una jugada de pared.

Por su parte, el Huracán de la Península aprovechó un error defensivo de Escorpiones para mantener la serie abierta. Jairo Arrieta robó un balón ante un rechazo de Esteban Cano y definió solo ante el arquero adversario.

El juego de vuelta será el miércoles a la 1 p. m. en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña.

El resto de los encuentros se disputarán este domingo: Sarchí vs. Guadalupe (11 a. m.), Cariari vs. Inter San Carlos (1 p. m.) y Quepos Cambute vs. Uruguay de Coronado (1:15 p. m.).