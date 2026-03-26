Puro Deporte

Escándalo en la Fórmula 1: Max Verstappen expulsa a periodista en conferencia del Gran Premio de Japón

Max Verstappen sigue enfadado con el periodista Giles Richards, de The Guardian; esto es lo que pasó

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Por O Globo / Brasil / GDA y Fanny Tayver Marín
Max Verstappen se negó a empezar la rueda de prensa en el Gran Premio de Japón hasta que se marchara de la sala el periodista Giles Richards, de The Guardian.
Max Verstappen se negó a empezar la rueda de prensa en el Gran Premio de Japón hasta que se marchara de la sala el periodista Giles Richards, de The Guardian. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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