Puro Deporte

Escándalo en el Mundial 2026: roban a Inglaterra botines, balones y equipo técnico

El diario The Daily Mail reportó el robo cuando el equipo se trasladaba a Kansas City

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
La árbitra del juego, Katja Koroleva, habla con Harry Kane de Inglaterra, mientras Orlando Galo de la Selección de Costa Rica está atrás.
Inglaterra enfrentó a la Selección de Costa Rica el miércoles pasado. La árbitra del juego, Katja Koroleva, habla con Harry Kane de Inglaterra, mientras Orlando Galo de la Selección de Costa Rica está atrás. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InglaterraMundial 2026Estados Unidos
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.