Escándalo en el Mundial 2026: roban a Inglaterra botines, balones y equipo técnico

Inglaterra enfrentó a la Selección de Costa Rica el miércoles pasado. La árbitra del juego, Katja Koroleva, habla con Harry Kane de Inglaterra, mientras Orlando Galo de la Selección de Costa Rica está atrás.

La prensa de Inglaterra, sobre todo el diario The Daily Mail, reportó un robo contra la selección de fútbol de este país, que se prepara para el debut en el Mundial 2026.

Según este medio, robaron pertenencias de jugadores y entrenadores de la furgoneta rumbo a Kansas City.

La selección, que inició su preparación en Florida, entrenará el sábado en Kansas City, misma sede de Holanda. El robo ha interrumpido bruscamente la preparación, pues se llevaron material esencial.

Desaparecieron todas las botas de juego y casi todos los balones. Además, el seleccionador Thomas Tuchel y su cuerpo técnico perdieron material de entrenamiento esencial y buscan reemplazarlo de urgencia.

Claro Sports destacó en su página en internet que Inglaterra fue objeto de un robo de material deportivo antes de su primera sesión de entrenamiento en Kansas City, donde se instalará durante la fase inicial del Mundial. El incidente ocurrió durante el traslado del equipamiento desde su campamento en West Palm Beach, Florida, hacia su base en Missouri.

¡ESCÁNDALO! LE ROBARON A LA SELECCIÓN DE #INGLATERRA 🚨



Asaltaron una camioneta que se dirigía al centro de entrenamiento de Kansas y se llevaron botones de los jugadores, pelotas y material esencial para las prácticas.



La Federación trabaja a contrarreloj para reponer lo… pic.twitter.com/jsqqwYvpkl — Histoporte (@histoporte_) June 13, 2026

De acuerdo con los reportes, entre los objetos sustraídos se encuentran botines de varios futbolistas del plantel, balones oficiales del torneo y parte del material utilizado para los entrenamientos. El hecho se produjo mientras la carga era transportada en un vehículo asignado al traslado del equipo.

“El cuerpo técnico inglés ya había empaquetado todo su material de entrenamiento esencial para el viaje desde la concentración en Florida hasta su base oficial para el Mundial”, escribe The Daily Mail. Esto incluía equipos de análisis, las pizarras de Tuchel y las camillas de masaje.

Los responsables de seguridad sospechan de los conductores encargados del traslado.