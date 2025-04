Errores del VAR: Alajuelense lo sufre hoy, mañana puede ser cualquier otro equipo

A Liga Deportiva Alajuelense ni a ningún equipo deberían beneficiarlo, pero tampoco perjudicarlo. Así como un futbolista desaprovecha una ocasión clara frente al marco, erra un penal, regala un balón o pierde la cabeza y se gana una roja, los árbitros también pueden fallar en cualquier momento, con la salvedad de que con la llegada del videoarbitraje, esas equivocaciones deberían de ser cada vez menos.

El domingo pasado en el Estadio Alejandro Morera Soto se presentó una situación que no se debió dar. Se anuló la acción en la que mediante el VAR se decretó no gol de Jeison Lucumí, porque había fuera de juego. Eso no fue el problema, eso estuvo correcto. Muy bien.

Lo malo ahí fue que el VAR se aplicó a medias, para sancionar ese fuera de juego, pero no para ver lo que pasó segundos antes, un claro penal sobre Jonathan Moya.

¿Si se pitaba lo anotaría quien fuera que lo cobrara? No lo sabemos, pero fue un error más dentro de la colección de fallos en contra de Alajuelense con la intervención del VAR.

Que no incidió en el resultado del partido, digamos... Porque está bien, en este caso puntual, Alajuelense ya tenía ventaja y no dependía de eso para ganar el juego. Pero ojo: La Liga está en plan de cacería, quiere el liderato general y todo cuenta, porque mucho de lo que está en juego podría resolverse con el criterio de gol diferencia. Entonces, sí resulta perjudicial.

En las últimas tres jornadas hubo errores del VAR en contra de la Liga. Yo sinceramente no creo que sea algo intencional, pero sí una llamada de atención para que quienes están a cargo de eso, se pellizquen.

También me parece que ese es el mensaje que da Enrique Osses, al hacer pública otra situación que se dio. Pero antes de eso, recordemos aquel partido contra San Carlos que desató tanta molestia, por el empate 0-0.

Aquel penal que se sancionó sobre Celso Borges se revisó en el VAR y luego se cambió de decisión: no penal. Y resulta que sí era penal... Volvemos a lo mismo, quizás Joel Campbell que fue quien tomó el balón en ese momento podía anotar, o no hacerlo; no lo sabemos.

Pero con suerte ese partido hubiese acabado con más de un punto para LDA. Y hoy la situación en la tabla sería otra. Estamos claros, los hubiera no existen y los supuestos tampoco, pero es la realidad.

Después de eso, la Liga fue a Pérez Zeledón y se dio la famosa expulsión de Alberto Toril, luego de que se revisó todo en el VAR y el propio Enrique Osses dijo que ni siquiera había motivo para acudir a la herramienta tecnológica en algo que debió ser amarilla para cada uno.

El chileno pinta bien de arranque como sucesor de Horacio Elizondo y como no tiene nada que ocultar, por iniciativa propia decidió enviarle siempre una radiografía a los equipos con errores y aciertos del equipo arbitral.

Públicamente, el presidente de la Comisión de Arbitraje repitió lo que ya le había dicho a Alajuelense: esa roja de Alberto Toril no debió ser.

Eso está muy bien... Digo, reconocer el error y tomar medidas. Pero qué injusto también para el jugador, que está descontando una suspensión de dos fechas cuando no lo merece, cuando el propio jerarca de los árbitros dijo que esa roja fue exagerada.

Ante esto, no hay nada que hacer, porque las decisiones erradas de los árbitros no son apelables, y los castigos tampoco.

Pero evidenciarlos, debería contribuir a que situaciones de esas cada vez sean menos. Le está pasando a Alajuelense, pero podría ocurrirle a cualquier equipo, cuando hay mucho en juego.

