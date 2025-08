Erick Lonis pone fecha de salida y confiesa el precio de su paso por Saprissa: ‘No creo que siga con esta intensidad’

Erick Lonis apenas va a cumplir dos meses de haber regresado al Deportivo Saprissa y ya le puso plazo a su permanencia en el club.

Lonis es integrante del comité deportivo de los morados, y desde su llegada la institución ha experimentado una serie de cambios en lo deportivo, que dejan ver su sello.

Bajo su gestión se marchó Sabin Merino, el club vendió a Kevin Chamorro al Río Ave de Portugal, prestó a Douglas Sequeira, Yoserth Hernández y Jefry Valverde al Sporting y llegaron los delanteros panameños Newton Williams y Gustavo Herrera.

Además, Lonis le cambió el puesto a Vladimir Quesada, dejándolo a cargo de las divisiones menores, sin olvidar que, durante su gestión, regresó el equipo femenino, que ya está compitiendo.

“Siempre he estado ligado a Saprissa, ahora es un poco más intenso porque estamos en un proceso de reestructuración de algunas cosas, de mejora de unas, de implementación de otras. Por ahora, todo es muy intenso y estoy preparado, estoy cómodo; la presión no me molesta, no me hace rendir o trabajar menos”, dijo Erick Lonis en declaraciones a Radio Columbia.

Erick tiene claro que, así como llegó, también se puede marchar, y él mismo definió su posible salida.

“Creo que voy a estar seis meses más con este nivel de intensidad y después continuaré un poco más, para luego regresar a mis actividades habituales”, opinó Erick, quien de inmediato añadió: “Pero voy a estar en Saprissa por lo menos un año y medio, creo yo”.

Desde que dio el sí para ser parte de Saprissa, la vida le cambió a Lonis, quien debe dividir el tiempo entre sus negocios y el equipo, lo que provocó que dejara de entrenar y de prepararse para algunas actividades deportivas en las que solía competir.

“Yo no creo que esté con esta intensidad y este nivel de participación durante más de seis meses. O sea, me refiero a que en seis meses será así, pero espero bajar un poco el ritmo en diciembre”, manifestó Lonis.

Erick extraña prepararse para pruebas de largas distancias, como un Ironman, donde se compite en ciclismo, natación y atletismo en un mismo evento.

“Deseo volver a retomar los entrenamientos, que son una pasión. En eso he tenido que pagar un costo de oportunidad bastante alto”, aseguró Lonis.

Erick Lonis aseguró que tiene mucho trabajo en el Deportivo Saprissa, pero añadió que no se queja y lo hace con gusto. (Jose Cordero/José Cordero)

Pese al tiempo que invierte en Saprissa, Erick señaló que lo hace con gusto.

“No me quejo, hay un dicho que dice que uno puede hacer todo en la vida, pero no todo al mismo tiempo. Ahora me toca este reto y no se puede hacer a medias; se está con todo o no se está. Por más que quisiera tener más tiempo para entrenar e ir a competencias, de momento no es posible. Lo que hago está valiendo la pena y es un lugar (Saprissa) donde yo, en cualquier momento, debía estar”, destacó Erick Lonis.

Erick señaló que algunas cosas han cambiado desde su época como futbolista, y una de ellas son los medios de comunicación.

“Hoy hay más periodistas y más comunicadores de los que había cuando yo jugaba, y hay que atender cuatro o cinco veces más comunicadores que antes. Eso tiene su limitación, no puedo hacerlo siempre”, dijo Lonis.

Erick Lonis extraña volver a competencias deportivas, como un ironman. (Cortesía Erick Lonis.)

Lonis insistió en que después de diciembre podría estar más tranquilo.

“No creo que vaya a ser así después de diciembre, como ha sido hasta ahora. Creo que una vez que los planes estratégicos estén caminando, que todo fluya, voy a tener más tiempo para volver a las actividades que generalmente hago”, resaltó el excapitán de los morados.

Hace dos semanas, cuando inició el campeonato, Erick comentó estar cómodo con sus funciones en Saprissa y desearía hacer más de lo que hace, por eso reconoció que, en ocasiones, experimenta alguna insatisfacción.

“La única diferencia, y quizá lo que a uno lo frustra un poco, es que antes, dentro de la cancha, uno podía buscar soluciones inmediatas; ahora no”, señaló, quien sin duda, al ver los partidos, siente deseos de estar en la cancha, como lo hacía en sus mejores tiempos en el marco saprissista.

