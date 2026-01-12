Erick Lonis contradice a Allan Alemán y expone la verdad sobre un supuesto fichaje de Saprissa

Allan Alemán lo vio vestido de morado, o al menos afirmó que le parecía que iba a llegar a reforzar al Deportivo Saprissa.

Hace cinco días, Alemán aseguró en el programa La Platea: “Me parece que va a llegar Faerron”, dijo Alemán. De inmediato, Víctor “Mambo” Núñez le preguntó si Faerron iba a llegar al Saprissa, y Alemán respondió: “Sí”.

Este lunes, durante la presentación de los fichajes morados, Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados, se refirió al tema y a si existió o no contacto para fichar a Faerron.

“Nunca. Nunca hemos hablado de Fernán Faerron, nunca ha estado en la órbita de Saprissa”, dijo Lonis de manera contundente cuando le consultaron si el zaguero estuvo a las puertas de ser parte del plantel saprissista.

"Nunca hemos hablado de Fernán Faerron, nunca ha estado en la órbita de Saprissa" Erick Lonnis aclara los rumores que surgieron sobre Fernán Faerron. 👀 pic.twitter.com/VNI6P0sBsv — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 12, 2026

De esta forma, el excapitán de Saprissa hizo añicos lo que Allan Alemán afirmó y lo que le parecía que se iba a dar: que Faerron iba a ser jugador de la institución.

“Nunca hablamos con él, y que yo recuerde, con ninguno de sus representantes. A veces pasa que un representante te escribe y te ofrece al jugador por mensaje, y en eso uno debe tener mucho cuidado y ni contestar, porque con solo dar una respuesta, toman un pantallazo y dicen que el club está interesado”, añadió Erick.

Erick Lonis aclaró que respeta a Fernán, pero que Saprissa nunca se interesó en él. Lonis comentó si tiene las puertas cerradas o si en algún momento podría llegar al club.

“Ningún jugador bueno tiene las puertas cerradas. Los que sí las tienen, y que nunca se van a integrar a Saprissa, son los jugadores que no se adaptan a la cultura y los valores del equipo. Esa es una percepción muy personal cuando hacemos un análisis de un jugador”, manifestó Lonis.

Erick Lonis añadió estar complacido con los movimientos que, hasta el momento, se han dado en la planilla.

“Estamos muy satisfechos no solo con la incorporación de los jugadores que presentamos, sino también con el ascenso de jugadores de liga menor. Hay que reconocer la renovación de Ricardo Blanco por seis meses más y el regreso de Rachid Chirino. Hemos hecho un equipo equilibrado”, mencionó Lonis.

Saprissa inicia el martes el campeonato de Clausura; los morados juegan a las 8 p.m. en su estadio contra Puntarenas.

Erick Lonis dejó claro que nunca se interesaron por fichar a Fernán Faerrón. Aquí el dirigente junto a Bancy Hernández, nuevo refuerzo del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

