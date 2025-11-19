Puro Deporte

Entre abucheos y críticas Francisco Calvo afronta su trago más amargo como futbolista

El defensor Francisco Calvo fue uno de los más señalados por la afición costarricense por su rendimiento en la Selección de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal y Esteban Valverde
Costa Rica vs Honduras
Francisco Calvo (15) junto a Manfred Ugalde, reclaman al árbitro canadiense Drew Fischer, en el partido ante Honduras. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Francisco CalvoSelección NacionalEliminatoria mundialista de la Concacaf 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.