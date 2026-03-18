Puro Deporte

Encarcelan a futbolista que jugó en Costa Rica por presunto delito relacionado con accidente en Nicaragua, según prensa local

El futbolista de 28 años estuvo involucrado en un serio incidente y según medios de Nicaragua terminó en prisión

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Por Juan Diego Villarreal
Jason Ingram Exjugador del Santos Detenido en Managua, Nicaragua 17 de marzo del 2026 Facebook Santos de Guápiles
El defensor Jason Ingram militó en el Santos de Guápiles entre 2019 y 2020, durante su primera experiencia internacional. (La Nación/Facebook Santos de Guápiles)







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Jason IngramExjugador de SantosEncarcelado por accidente de tránsito
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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