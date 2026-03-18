Encarcelan a futbolista que jugó en Costa Rica por presunto delito relacionado con accidente en Nicaragua, según prensa local

El defensor Jason Ingram militó en el Santos de Guápiles entre 2019 y 2020, durante su primera experiencia internacional.

Según medios de prensa nicaragüense, un exseleccionado nacional de fútbol de Nicaragua, quien militó en dos equipos de Costa Rica, Santos de Guápiles y Asociación Deportiva Guanacasteca, fue detenido hace unos días y trasladado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.

Se trata del defensor Jason Telémaco Ingram. De acuerdo con la información del medio digital Marca Personal, reproducida por Info Caribe Noticias y Primerísima Nicaragua, el exseleccionado pinolero todavía se encuentraba encarcelado este martes 17 de marzo luego de verse involucrado en una colisión con su vehículo.

La información señala que el futbolista estuvo involucrado en un accidente de tránsito el 9 de marzo, en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya, donde presuntamente impactó contra otro vehículo y dejó a su conductor ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Según los reportes, Ingram presuntamente conducía en estado de ebriedad, por lo que fue presentado ante un juez de control de garantías, quien admitió la acusación de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva en la cárcel La Modelo, en Tipitapa, en las afueras de Managua, capital de Nicaragua.

El jugador, de 28 años, militó en clubes de su país como Real Estelí, Diriangén y Wálter Ferretti, y en la actual temporada formaba parte del club UAM Managua.

No fue posible obtener la versión del jugador, pese a intentos a través de los medios disponibles.