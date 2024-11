En Saprissa sigue el calvario con Mariano Torres

Cada vez que el Deportivo Saprissa tiene un partido, la pregunta es la misma entre muchos de los aficionados: ¿Mariano está para jugar?

La respuesta suele ser la misma: no. Aunque por lo general no sale de la institución saprissista, que parece guardar con recelo lo que sucede alrededor de Torres, máxime si de una dolencia o lesión se trata.

Aunque en Saprissa traten de guardar silencio, la información siempre se filtra, y esta vez no es la excepción. La respuesta es clara: Mariano Torres no juega.

El capitán morado no viajará con el equipo a Liberia, que el jueves próximo, a las 8 p.m., enfrenta al cuadro pampero, y tampoco estará el domingo, a las 3 p.m., en la “Cueva” en la última fecha de la primera fase contra Santa Ana.

La ausencia de Mariano no debería extrañar. Desde el 2 de noviembre no participa en un partido; es decir, desde el clásico contra Alajuelense, el argentino no volvió a jugar.

Estuvo ausente ante Pérez Zeledón, Santos y San Carlos. De los siete encuentros que ha dirigido José Giacone como nuevo entrenador de los morados, Mariano solo jugó en los cuatro primeros. Es más, a lo largo del Apertura 2024, Mariano Torres solo ha disputado nueve partidos debido a lesiones y sanciones.

En la fecha 7 contra Cartaginés salió expulsado y recibió una sanción de cinco compromisos.

“Mariano viene en una evolución de una carga muscular; espero que esté disponible para el partido ante Liberia, que pueda jugar lo más pronto posible”, dijo José Giacone, timonel morado, luego del partido que su equipo empató de visita 0-0 contra San Carlos.

El optimismo de Giacone se vino abajo cuando Esteban Campos, médico de los tibaseños, lo sorprendió con otra noticia.

“Él está muy cerca de regresar a competir. No te puedo decir que va a ser el jueves ni el domingo, pero está muy cerca de regresar a la competencia”, comentó Campos en declaraciones a Canal 7.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, apenas ha jugado nueve partidos en el Apertura. Sigue lesionado y podría regresar para las semifinales. (Rafael Pacheco Granados)

Campos añadió que, tras disputar el clásico contra Alajuelense, el volante ha estado en recuperación. Aunque no lo dijo directamente, al parecer Torres estaba listo, y por eso Giacone contaba con él para el choque frente a Liberia. Sin embargo, a inicios de esta semana volvió a resentirse.

“Mariano cumple un periodo de recuperación desde que salió lesionado en el clásico y, desde entonces, no ha tenido más participación por molestias musculares. Hemos venido trabajando con él tanto en la parte médica como en la parte física, y queremos tener la mejor versión de Mariano Torres para el cierre del torneo”, opinó Campos.

Ya lo adelantó el médico: Mariano no estará contra Liberia ni frente a Santa Ana. Ahora cruzan los dedos para recuperarlo en las semifinales, en caso de que Saprissa logre clasificar.

“Como siempre lo hacemos en Saprissa, cuando regrese será una decisión colegiada entre la parte médica, la física y el cuerpo técnico”, señaló Campos.

A inicios del mes de agosto, Saprissa comunicó que Mariano tenía un esguince en el tobillo derecho. En ese entonces solo había jugado dos partidos en el torneo. Regresó, actuó en dos compromisos más, fue expulsado y se perdió cinco encuentros por sanción.

En el plantel morado, quien sí está recuperado y puede actuar en Liberia es el defensa Óscar Duarte. Mientras tanto, Yoserth Hernández y Luis Díaz siguen en recuperación. Hernández fue reportado con una lesión muscular, y Díaz, con una molestia en uno de sus tobillos.

