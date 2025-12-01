En México anuncian que Juan Pablo Vargas jugará en este país

En Colombia y en México, varios medios coinciden en que Juan Pablo Vargas deja Millonarios para vincularse al fútbol azteca.

En su sitio en internet, Claro Sports afirmó: “Millonarios pierde a Juan Pablo Vargas quien se iría a la Liga MX“.

César Luis Merlo, reconocido periodista, en el tema de fichajes en Suramérica, destacó en su cuenta de X, que Juan Pablo jugará con Puebla.

“El zaguero, quien vistió los colores de Millonarios desde el 2020, llegará a la ‘Franja’ tras una compensación para rescindir con el conjunto capitalino y esta semana arribará a territorio azteca para finiquitar todos los detalles con el club que hoy dirige Albert Espigares”, resaltó Merlo.

El periódico Crónica de Puebla detalló que el club está cerca de cerrar su primer refuerzo para el Clausura 2026.

“El defensa costarricense Juan Pablo Vargas, jugador de Millonarios de Colombia y uno de los nombres más reconocidos en el futbol latinoamericano, se unirá al equipo. Las negociaciones han avanzado de manera importante en las últimas horas”, informó el medio azteca.

Crónica añadió que el zaguero tico, con experiencia internacional y un papel protagónico en Suramérica, es visto como la pieza ideal para fortalecer la defensa camotera desde su llegada.

“Además, es un jugador consolidado en la selección de Costa Rica y referente de Millonarios, donde ha ganado títulos y reconocimiento. La transferencia rondaría el millón de dólares y su salario sería similar a ese monto, lo que lo colocaría como el segundo jugador mejor pagado del plantel”, señaló Crónica de Puebla.

En Colombia y en México aseguran que Juan Pablo Vargas deja las filas del Millonarios, colombiano.

Con su paso a Puebla, Vargas jugaría por segunda vez en un equipo del exterior. El costarricense debutaría en la Liga MX, tras su gran paso por la liga colombiana. El jugador de 30 años levantó una Liga, una Superliga y una Copa Colombia con el ‘Embajador’. Disputó 211 partidos, marcó 9 goles y se reportó con 7 asistencias.

Claro Sports añadió que ambos equipos (Millonarios y Puebla) venían negociando el fichaje del defensa central, durante los últimos días, y finalmente llegaron a un acuerdo en el que el costarricense rescindirá su contrato por una importante compensación económica.