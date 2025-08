El valioso consejo de Erick Lonis para Keylor Navas tras vivir su peor pesadilla en la cancha

Pocas veces se observa en un partido una tarjeta roja para el guardameta, pero pasa, y Keylor Navas lo vivió en carne propia.

Le sucedió el sábado, en el encuentro que su equipo, Pumas de México, disputó y ganó 3-2 contra Atlanta United en la Leagues Cup.

Al 90+5, cuando el compromiso estaba por expirar, Navas salió de su área y, de barrida, con las piernas, se llevó por delante a Jamal Thiaré, delantero del United.

Keylor Herrera, árbitro costarricense que dirigió el juego, no dudó en mostrarle la cartulina roja.

Hubo reclamos de los jugadores de Pumas, pero nada salvó a Keylor; ni siquiera el VAR apareció a su favor.

“Es una expulsión típica de cuando uno llega tarde a la jugada; por medio segundo llega tarde y, como hay tanta velocidad entre el delantero y el arquero, en este caso, Keylor, la jugada se ve muy aparatosa”, dijo Erick Lonis en un video publicado en la cuenta de Deporte + en TikTok.

En su análisis de la jugada, Lonis dijo que sí era para penal; quizá quiso expresar que para roja, y hasta lanzó un consejo para Keylor y cualquier otro portero que enfrente la misma situación.

@deportemas_cr Keylor Navas fue EXPULSADO en su tercer partido con Pumas😓 Así opina Erick Lonis sobre la expulsión de Keylor👇🤔 ♬ sonido original - Deportemascr

“Me pareció que era una jugada donde tal vez no había que salir tan lejos. A veces, uno, por impetuoso o porque cree que en velocidad va a ganar, sale más allá de la zona en que uno debería estar”, destacó Lonis.

Y es que Erick habló con conocimiento de causa, porque recordó que, en su época con Saprissa, vivió una experiencia igual.

“Lo digo porque a mí me pasó. Fue una expulsión contra Pérez Zeledón, empezando el partido; se escapó uno de los delanteros y yo salí más allá de la media luna, y donde me barrí, me pegó en la mano; expulsión, roja, no hay nada que decir”, comentó Erick Lonis.