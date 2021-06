"Llegué al Saprissa a la par de mi compañero José Pepe Alvarado. En el primer entrenamiento en La Sabana, me sentía raro, en otro ambiente&...; Seguro la salida a la capital me afectó. El infantil era un equipo muy bueno y yo, con apenas 14 o 15 años, me preguntaba: 'Diablos, ¿qué vengo hacer aquí, ante tantos fenómenos?' Yo no quería volver más&...;", expresó Murillo en una entrevista con la revista Triunfo, en noviembre de 1984.