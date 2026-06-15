El proverbio japonés que explica por qué los aficionados limpian los estadios tras cada partido

Un proverbio japonés ayuda a entender por qué miles de aficionados recogen basura y dejan impecables las graderías tras los partidos.

Los aficionados de Japón volvieron a llamar la atención durante la Copa del Mundo 2026 por una práctica que se repite torneo tras torneo: limpiar las graderías del estadio después de los partidos de su selección.

La escena se observó nuevamente este 14 de junio en Dallas, tras el empate 2 a 2 entre Japón y Países Bajos. Sin embargo, el gesto no responde únicamente a normas de educación o cortesía.

De acuerdo con una publicación del sitio Sporting News, esta conducta tiene relación con un antiguo proverbio japonés que promueve dejar los espacios en las mismas condiciones en que fueron encontrados.

El proverbio es “Tatsu tori ato wo nigosazu”, una expresión que puede traducirse al español como que un pájaro no deja rastros al marcharse.

Según la explicación recogida por el medio, la frase refleja la idea de abandonar un lugar sin alterar su estado original. Ese principio se manifiesta en la conducta de muchos aficionados japoneses cuando asisten a eventos deportivos.

La costumbre volvió a generar comentarios durante la Copa del Mundo debido a las imágenes de seguidores recogiendo residuos en las graderías una vez finalizado el encuentro frente a Países Bajos.

Japón y Países Bajos protagonizan uno de los partidos más destacados del torneo

Más allá del comportamiento de los aficionados, el empate entre Japón y Países Bajos también captó la atención por el nivel futbolístico mostrado por ambos equipos.

El encuentro terminó 2 a 2 y fue considerado como el mejor partido de la Copa del Mundo 2026 hasta el momento.

Tras la jornada, ambas selecciones ocupan el segundo lugar del Grupo F.

El liderato pertenece a Suecia, que goleó 5 a 1 a Túnez.

La segunda fecha del grupo se disputará el 20 de junio. En esa jornada, Países Bajos enfrentará a Suecia, mientras que Japón jugará contra Túnez.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.