Puro Deporte

El proverbio japonés que explica por qué los aficionados limpian los estadios tras cada partido

La tradición de los seguidores japoneses en los estadios tiene una raíz cultural que va más allá de la simple cortesía

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Por O Globo / Brasil / GDA
Aficionados japoneses recogen basura en las graderías tras el partido del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Japón y Países Bajos en el Dallas Stadium, en Dallas, Texas, Estados Unidos, el 14 de junio de 2026. (The Yomiuri Shimbun). (Foto: Takuya Yoshino / The Yomiuri Shimbun vía AFP).
Un proverbio japonés ayuda a entender por qué miles de aficionados recogen basura y dejan impecables las graderías tras los partidos. (TAKUYA YOSHINO/The Yomiuri Shimbun via AFP)







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