El profe de está de vuelta: Rodolfo Fonseca regresa al Puerto en baloncesto y el horno ardió en su debut

No necesita presentación. Rodolfo Fonseca volvió al lugar donde su nombre pesa: al horno más caliente del baloncesto nacional. Puntarenas anunció con bombos y platillos el regreso de su histórico coach, y la afición respondió como solo el Puerto sabe: con fiesta, pasión y un ambiente a reventar.

Fonseca regresó al banquillo principal con José Borbón como su asistente técnico, y junto a una plantilla renovada saltaron a la cancha con energía y hambre de victoria. Steven McDonald, Zion Goulbourn, Daniel Shedden, Mario Gonzales y Fred Sims Jr. fueron los encargados de abrir el juego ante la Asociación Grecia de Baloncesto (AGB).

Fiesta, pasión y un ambiente a reventar en horno. (Redacción Perfil/redes puerto)

El primer cuarto mostró un duelo parejo, donde Pelicans cerró con ventaja 18-15. Sin embargo, en el segundo cuarto, Grecia ajustó piezas y se fue al descanso con una ventaja de 10 puntos (35-45).

Fonseca no se quedó de brazos cruzados y empezó a rotar el banquillo, apostó por un juego más directo y logró recortar la distancia. Al cierre del tercer cuarto, el marcador estaba 52-54 y el horno vibraba con la emoción.

El último cuarto fue de infarto. Ambos equipos pelearon cada balón como si fuera el último, y aunque el Puerto luchó hasta el final, no logró ponerse al frente en el marcador. El cronómetro llego al final y selló la victoria griega por apenas tres puntos: 68-71.

Pelicans vs Asociación Grecia de Baloncesto (AGB). (Redacción Perfil/redes Puerto)

El horno (Gimnasio Municipal Francisco Robledo Ibarra de Puntarenas) sigue encendido y aunque la victoria no se quedó en casa, el regreso de Rodolfo Fonseca marca un nuevo inicio para los Pelicans. El mensaje fue claro: hay identidad, hay entrega, y hay equipo.

Fonseca, conocido como “Fito”, los hizo campeones de la Liga Superior de Baloncesto en el 2023 con un marcador final de 65-64, rompiendo la hegemonía que traía Escazú, que era tricampeón hasta ese momento.

La llegada de Fito se da por el mal torneo que vienen haciendo los porteños. El campeonato va en su etapa final y el rendimiento de Pelicans ha sido bastante bajo, ganando solo 5 encuentros, perdiendo 7.

La tabla de la LSB marcha así, según datos del periodista Breyton Campos Ford:

Abogados Seminario Escazó Escoba ARBA AAB Jaguares Asociación Grecia de Baloncesto Puntarenas Basketball Metrópoli Academy Limón Sharks Roswell

Es clave mencionar que la siguiente fase se enfrentarán conforme a sus puestos de clasificación es decir 1 vs 8, 2 vs 7,3 vs 6, 4 vs 5.

A punto de comenzar la jornada 15 puede ser clave para que algunos equipos vayan en busca de sus puestos en la clasificación. Puntarenas volverá a jugar este 27 de mayo ante Colegio de Abogados Seminario a las 8:00 p.m.