El portero más ‘odiado’ por la afición de Costa Rica anuncia su retiro

El arquero neerlandés Tim Krul le detiene el penal a Michael Umaña durante la serie por los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

El jugador más “odiado” en la historia del fútbol de Costa Rica anuncia su retiro. En el Mundial de Brasil 2014, y en solo unos minutos, Tim Krull se ganó para siempre el “cariño” de la afición tica.

Krul publicó en sus redes sociales que deja el balompié profesional, luego de dos décadas de carrera. A sus 37 años, dedicó las últimas temporadas al Luton Town FC, de la tecera división de Inglaterra.

Sus mejores años los dedicó al Newcastle United de la Premiere League, entre 2006 y 2017, e incluso fue convocado a la Selección de Holanda (así se llamaba entonces el país).

Ahí se dio su particular contacto con Costa Rica. En el inolvidable Mundial de Brasil, la Tricolor se enfrentó a los holandeses en cuartos de final y, al igual que sucedió contra Grecia en octavos, el partido se fue a penales.

El solo hecho de llevar el desenlace hasta el límite máximo fue una hazaña, ante un rival que venía de disputar la final del Mundial anterior. Pero entonces, el técnico Louis Van Gaal hizo una movida inesperada: realizó un cambio en el último minuto de los tiempos extra para que Krul entrara en lugar del titular Jasper Cillessen, con la misión expresa de encargarse de los penales.

Ahí, el espigado guardameta (1,93 de estatura) sacó toda la maña para desconcentrar a los ticos en un momento de máxima tensión.

Krul se encargó de provocar a los pateadores, tal y como puso de moda después el argentino Dibu Martínez, lo cual incluso desembocó en un cambio en la reglamentación.

Al final, al arquero detuvo los cobros de Bryan Ruiz y Michael Umaña y truncó el sueño tico de llegar a semifinales.

Pero en la mente de los aficionados quedó la imagen de ese arquero matrafulero, que logró desconcentrar a los ticos al borde del reglamento. Ahora anuncia su retiro y la afición costarricense vuelve a recordar aquel episodio.