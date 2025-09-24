Puro Deporte

El portero más ‘odiado’ por la afición de Costa Rica anuncia su retiro

Los aficionados de Costa Rica no olvidan a este guardameta por lo ocurrido en el Mundial de Brasil 2014

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El arquero neerlandés Tim Krul le detiene el penal a Michael Umaña durante la serie por los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014. (Matt Dunham)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tim KrulMundial Brasil 2014Selección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.