El pique por la final del Campeonato de ‘Superbike’ subió de tono y pasó de la pista a las palabras

La final del Campeonato de ‘Superbike’ de los 1000 cc se puso caliente entre el italiano Ivan Sala y el español Guillermo Casas

Por Juan Diego Villarreal
Guillermo Casas - Ivan Sala Final Superbikes Parque Viva 27 de noviembre del 2025 Cortesía: MJComunicación
Guillermo Casas e Ivan Sala se disputarán este domingo el campeonato de AMA Superbikes, en la categoría de los 1000 cc, en el circuito Starcars.com del Parque Viva. (La Nación/Cortesía: MJComunicación)







