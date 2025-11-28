El pique por la final del Campeonato de ‘Superbike’ subió de tono y pasó de la pista a las palabras

Guillermo Casas e Ivan Sala se disputarán este domingo el campeonato de AMA Superbikes, en la categoría de los 1000 cc, en el circuito Starcars.com del Parque Viva.

De los halagos y la admiración personal pasaron a la controversia y los dimes y diretes, lo que sin duda calentó la final del Campeonato AMA Superbike Castrol Actevo 2025, que se disputará este domingo 30 de noviembre en el Circuito StarCars.com de Parque Viva.

El italiano y multicampeón nacional Ivan Sala y el español Guillermo Casas llegan al cierre de la temporada como los máximos exponentes de la categoría estelar Superbike 1000 cc, y prometen no dar ninguna ventaja.

Casas, quien es líder de la competencia con 183 puntos y va en busca de su primer título, enfrenta a Sala, quien suma 13 coronas en nuestro país y es segundo con 166 unidades.

La diferencia entre ambos es de solo 17 puntos y estarán en disputa 50 unidades, por lo que será una lucha por todo o nada en el cierre de la temporada.

No obstante, después de haber sido muy pareja y cordial la competencia en las primeras fechas, una colisión entre ambos tras una curva terminó en reclamos y un fuerte disgusto de Ivan Sala que aún persiste.

Sala ha sido el más contundente en sus declaraciones, lo cual no le ha gustado a Casas, que tampoco se quedó callado tras el incidente.

El choque evitó que Ivan Sala ganara la fecha, y fue precisamente lo que aprovechó el español Guillermo Casas para sacar la diferencia actual en el puntaje.

“La fecha pasada parecían motos de chocones; deberíamos pensar más en pasar al adversario y no chocarlo. En esta última fecha creo que va a ser parecido, ya que el reglamento es así: si yo me voy al suelo, alguien más gana el campeonato. Mi idea es ganar y no chocar”, sentenció Sala.

Un duelo que se calentó

El español Guillermo Casas también llega decidido a pelear el título tras una temporada marcada por duelos intensos y adelantamientos al límite frente a su rival. Su constancia y capacidad de adaptación lo mantienen firme en la lucha.

“En la anterior fecha tuvimos una carrera muy disputada con Ivan; nos enfrascamos en una lucha de adelantamientos que se puso caliente. En la segunda carrera luchamos hasta la última curva, hasta que tuvimos una caída. Cada día en la pista es distinto y hay que acoplarse a eso, y las veces que he ganado ha sido justamente por eso”, explicó Casas, quien no se intimida ante un desafiante italiano.

Ivan (quien no tilda su nombre) confía en su experiencia y en su motocicleta para dejarse un nuevo cetro nacional y seguir reinando en la pista.

“Vamos a tratar de terminar bien el campeonato y ganar mi número 14. Voy a hacer una buena carrera para que la gente se divierta y que esta rivalidad sea más de pista y no tanto de choque. No creo que sea fácil ganarme; tengo 56 años, mucha experiencia y una moto altamente preparada”, afirmó Sala.

No obstante, el madrileño Guillermo Casas, quien en la última semana tuvo problemas de salud, afirmó que no será fácil que le arrebaten el liderato.

“Ya le he demostrado que, aunque él tenga una moto supuestamente superior, yo le he ganado bien. Voy a ir a darlo todo; estamos luchando por un campeonato. Si ha estado caliente el campeonato, esta final va a ser igual”, aseguró el piloto español.

Las entradas ya se encuentran a la venta en passline.com, con un costo de ¢5.000 en localidad general. Las competencias arrancan desde las 8 a. m.