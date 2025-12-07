Puro Deporte

El piloto de Fórmula 1 más longevo del mundo es brasileño y cumplió 100 años: fue rival de Fangio y venció a Stirling Moss

Hermano da Silva Ramos compitió en los años 50 y participó en escuderías como Gordini y Ferrari, además de correr en Le Mans

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Nano fue pionero brasileño en la F1. A sus 100 años recordó a Fangio, Moss y su paso por Le Mans en entrevista con el medio 'O Globo'.
Nano fue pionero brasileño en la F1. A sus 100 años recordó a Fangio, Moss y su paso por Le Mans en entrevista con el medio 'O Globo'. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGFórmula 1F1Hermano da Silva Ramos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.