El piloto de Fórmula 1 más longevo del mundo es brasileño y cumplió 100 años: fue rival de Fangio y venció a Stirling Moss

Nano fue pionero brasileño en la F1. A sus 100 años recordó a Fangio, Moss y su paso por Le Mans en entrevista con el medio 'O Globo'.

Hermano da Silva Ramos nació en París el 7 de diciembre de 1925. Este domingo, cumplió 100 años. Hijo de madre francesa y padre brasileño, vivió su infancia y juventud en Río de Janeiro. Representó a Brasil en la Fórmula 1 durante los años 50. Se convirtió en el tercer piloto del país en ingresar a la categoría, después de Chico Landi y Gino Bianco.

A pesar de haber nacido en Francia, siempre compitió con la bandera brasileña en sus automóviles y trajes. Formó parte de la escudería Gordini, con la cual corrió siete grandes premios oficiales entre 1955 y 1956, incluyendo trazados históricos como Silverstone y el antiguo circuito de Monza.

Desde su residencia en Biarritz, al suroeste de Francia, el ex piloto concedió una entrevista al diario brasileño O Globo, en la que repasó algunos de los momentos más relevantes de su carrera. Recordó con entusiasmo su desempeño en el Gran Premio de Mónaco de 1956, donde terminó en quinto lugar, siendo el mejor clasificado del equipo Gordini.

Por muchos años, Hermano fue el brasileño con más puntos en la Fórmula 1. Esa marca se mantuvo hasta 1970, cuando Emerson Fittipaldi sumó más unidades en el Gran Premio de Alemania.

En 1956, Chico Landi terminó cuarto en el GP de Argentina, lo que le habría otorgado tres puntos. Sin embargo, debió compartir la conducción con el italiano Gerino Gerini. Según el reglamento de esa época, los puntos se dividían entre ambos pilotos, por lo que Landi solo recibió 1,5 puntos.

Un piloto de la era dorada

Además de las competencias oficiales, Hermano disputó ocho grandes premios no oficiales hasta 1959. Debutó en la Fórmula 1 en 1955 durante el Gran Premio de Holanda, donde Juan Manuel Fangio y Stirling Moss, ambos de Mercedes, lograron un 1-2.

En su opinión, Moss era superior a Fangio, aunque reconocía que la experiencia del argentino influyó en las decisiones de la escudería Mercedes. Relató que el equipo dio prioridad al argentino en 1955, lo que le permitió obtener su tercer campeonato mundial.

Nano, como lo llaman sus allegados, recordó también una carrera fuera de la Fórmula 1 en la que venció a Stirling Moss, quien conducía un Aston Martin, mientras él pilotaba una Ferrari. Según narró, ese día ganó en Gran Turismo.

Un consejo de Enzo Ferrari

El brasileño comentó que Enzo Ferrari le dio un consejo breve y directo cuando lo convocó a su equipo: mantenerse en la pista y ser rápido. Ferrari le advirtió que no repetiría esas instrucciones y que, si no las seguía, quedaría fuera. En la siguiente carrera, Hermano superó a los 15 autos de Ferrari en pista y ganó en Spa-Francorchamps, en Bélgica, un circuito que considera el más difícil del mundo.

También participó en varias ediciones de las 24 Horas de Le Mans. En 1959, compitió junto al británico Cliff Allison en una Ferrari 250 Testa Rossa. Durante esa carrera, rompió el récord del circuito, aunque no logró terminar la prueba debido a una falla mecánica. En 1955, estuvo presente durante la tragedia más grave de la historia del automovilismo, cuando Pierre Levegh, a bordo de una Mercedes, provocó un accidente en el que murieron más de 80 personas. Hermano salió ileso de esa competencia.

Hoy sigue viendo la Fórmula 1

Aunque se retiró a los 35 años, Hermano sigue de cerca el campeonato actual. Comparó su época con la moderna Fórmula 1. Indicó que ahora la categoría es más segura, pero consideró que antes era más divertida. Añadió que hoy las carreras resultan monótonas, con los mismos pilotos ganando siempre.

En los años 80, conoció a Ayrton Senna, cuando este comenzaba en la categoría. Aseguró que le sorprendió el talento del joven brasileño, quien luego se convertiría en tricampeón mundial.

Al terminar la entrevista, Hermano se despidió agradeciendo a los seguidores del automovilismo, recordando con orgullo su paso por la Fórmula 1, donde dejó una huella como uno de los pioneros brasileños en la máxima categoría del deporte motor.

