El niño que su madre abandonó cumplió su sueño: Cecilio Waterman enloqueció al abrazar a Thierry Henry

Enloqueció al ver a Thierry Henry. Su festejo le dio la vuelta al mundo y muchos se preguntan quién es ese jugador con apellido de superhéroe. Es Waterman, sí, así como lo lee: Cecilio Waterman.

Futbolista profesional, figura de Panamá, el niño al que su madre abandonó junto a diez hermanos. No comía, robaba y el fútbol lo salvó.

Cecilio es tendencia en las redes sociales porque, al minuto 94, anotó el gol de la victoria de Panamá sobre Estados Unidos en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Waterman saltó las vallas publicitarias y se acercó a su ídolo, el exfutbolista francés Thierry Henry, quien comentaba el partido, y le gritó: “¡Tú eres mi ídolo, eres mi ídolo!”.

¡Cecilio Waterman la manda al fondo de la red! 🇵🇦💥

“Mi mamá me abandonó cuando era chico”, dijo Cecilio Waterman en una entrevista con el diario La Tercera de Chile.

Cecilio es delantero, tiene 33 años y ha hecho carrera en Sudamérica. Jugó en Uruguay, Perú y Chile, donde actualmente es integrante del Coquimbo Unido de la primera división chilena. Pero llegar a saborear el éxito no fue sencillo para el canalero.

“Busqué a mi mamá por muchos años y hace dos o tres recién la conocí, pero no volvimos a hablar. La vida tiene altos y bajos, pero en mi caso han sido más los momentos malos que buenos. Ya estoy acostumbrado a luchar”, contó en 2021 a La Tercera de Chile.

Cecilio Waterman anotó y eliminó a Estados Unidos de la Liga de Naciones de Concacaf. El panameño fue a festejar con Thierry Henry, su ídolo de la infancia. (MICHAEL OWENS/Getty Images via AFP)

Waterman relató más detalles sobre su vida y su lucha para sobrevivir.

“Tengo 10 hermanos y siempre recuerdo que mi papá nos mandaba a la escuela solamente con plata para el pasaje. Cuando comenzaba el recreo, solo quedaba mirar a mis compañeros cómo comían. Nunca hay que olvidar de dónde uno viene. En la vida hay que crecer y seguir siempre adelante, ¿qué sacamos con desanimarnos y tirar todo?”, agregó.

Por necesidad, Waterman llegó a robar, desde celulares hasta comida.

“En primaria vendían una masa de harina con salchicha que ponían en el mostrador y, cuando tenía hambre, la tomaba prestada o robaba, por decirlo así. Me faltaban zapatos para jugar y mi padre siempre me los consiguió”.

Waterman se hizo fuerte por necesidad y encontró en el fútbol la posibilidad de lograr una vida mejor, pero no fue sencillo. Durmió hasta en el suelo con tal de convertirse en futbolista profesional.

¡INTERCAMBIO DE CAMISETAS! 😎



Cecilio Waterman le entregó la camiseta firmada y Thierry Henry le prometió que le enviaría el suéter del Arsenal.



✍🏻 @CBSSports 📸 @ESPNFC #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/ABZcM6zLYo — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 21, 2025

Debutó con el Sporting San Miguelito de Panamá y jugó el Mundial Sub-20 del 2011. Con 18 años, su representante lo llevó al fútbol de Uruguay. Llegó sin nada y Luis Mejía, arquero panameño que probaba suerte con el Nacional, fue quien le tendió la mano.

“No tenía dónde quedarme. Me abrió las puertas de su casa. Viví ocho meses con él, siempre le voy a estar agradecido. No pagaba nada y me dio todo el apoyo. La comida que le traían del Nacional me la daba a mí”, recordó Cecilio Waterman.

Hoy Waterman, el superhéroe de Panamá, el hombre que le aguó la fiesta a la Concacaf al dejar fuera a Estados Unidos de la final de la Liga de Naciones, es tendencia por su golazo y el festejo con Thierry Henry.