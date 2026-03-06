El Liverpool se luce con Costa Rica y el volcán Arenal

Es para no creerlo, pero es cierto: el Liverpool de Inglaterra se lució con un detalle para Costa Rica y uno de sus sitios turísticos más atractivos: el volcán Arenal, en La Fortuna de San Carlos.

En sus redes sociales, el cuadro de la Premier League de Inglaterra publicó una imagen donde aparecen los laterales Jeremie Frimpong y Andrew Robertson con el volcán Arenal de fondo, sitio que recibe a miles de visitantes año con año.

El Liverpool lanzó una dinámica con Costa Rica como protagonista. La interacción del cuadro red está relacionada con una eventual visita del club inglés a diferentes países del mundo.

El Liverpool publicó una imagen en sus redes sociales, con el Volcán Arenal de fondo. (Cuenta de Facebook del Liverpool/Cuenta de Facebook del Liverpool)

“¡Hoy es viernes de FA Cup! Si los Reds visitaran tu país… ¿dónde los llevarías?”, escribió el club inglés en su cuenta de Instagram, con el volcán Arenal como escenario.

Los Reds enfrentan este viernes al Wolverhampton por la quinta ronda de la Emirates FA Cup.