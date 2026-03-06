Puro Deporte

El Liverpool se luce con Costa Rica y el volcán Arenal

El cuadro de la Premier League lanzó una dinámica en sus redes sociales

Por Milton Montenegro

Es para no creerlo, pero es cierto: el Liverpool de Inglaterra se lució con un detalle para Costa Rica y uno de sus sitios turísticos más atractivos: el volcán Arenal, en La Fortuna de San Carlos.








Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

