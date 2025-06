El insólito error que dejó a delantero tico sin jugar ni un minuto en todo el torneo

Hace ocho meses no festeja un gol y afirma tener esa necesidad de experimentar la sensación de ver el balón sacudiendo las redes.

Pero más que anotar, desea reencontrarse con el fútbol, volver a pisar un terreno de juego en un partido oficial, algo que no hace desde diciembre del año pasado.

Está en óptimas condiciones, pero en el Clausura pasado no pudo disputar ni un minuto con su equipo. Lo anunciaron como uno de los refuerzos, incluso le queda un año de contrato, mas no ha debutado con su nuevo club.

Un error administrativo, un detalle en el reglamento que él y la dirigencia de su equipo no tomaron en cuenta, hizo que se quedara sin actuar todo el torneo. Quizá fue el único futbolista que no vio participación en el Clausura.

En una misma temporada fichó para tres clubes y jugó con dos de ellos, lo que le impidió a Jossimar Pemberton defender la camiseta de Liberia.

Pemberton cerró el Apertura 2024-2025 con Puntarenas, pero antes jugó con Cartaginés, y haber disputado un partido del Torneo de Copa con los brumosos provocó que no pudiera actuar con Liberia.

“El jugador no será elegible para jugar en partidos oficiales por más de dos clubes durante la misma temporada en el mismo campeonato nacional o copa”, dice el reglamento sobre el estatuto y transferencia del jugador de la Federación Costarricense de Fútbol. La FIFA tampoco permite que un futbolista participe con tres equipos distintos en una misma temporada.

“Fue un tiempo largo para poder volver a jugar. Lamentablemente, se dio, pero las cosas pasan por algo. No pude jugar ni un minuto, pero siempre estuve entrenando como si fuera a tener participación. Siempre estuve compitiendo con mis compañeros, fui parte del equipo en todo momento, me esforcé para estar a punto”, dijo Jossimar Pemberton en entrevista con La Nación.

Jossimar Pemberton se entrena fuerte para volver a jugar. (Prensa Municipal Liberia/Prensa Municipal Liberia)

Jossimar tenía claro que no iba a jugar, pero una forma de poder sobrellevar ese momento que atravesaba era entrenarse con intensidad.

“Estoy con muchas ganas de estar en el verde otra vez, de competir, de intentar hacer un gol, de volver a sentir esa sensación que es anotar”, aseguró Pemberton, quien abombó las redes por última vez el 6 de octubre del año pasado, cuando Puntarenas, de visita, derrotó 2-3 al Deportivo Saprissa. Jossimar hizo el tercer tanto al minuto 67.

“Mi familia es muy importante en mi vida, porque siempre está ahí para enfrentar las adversidades. Por eso quiero volver a jugar, para devolverles a ellos, a la afición y al club que en todo momento se hizo cargo de mí responsablemente, toda la ayuda brindada”, comentó Pemberton.

Liberia respaldó a Jossimar Pemberton, quien tiene más de seis meses sin jugar y volverá a ver acción en el Torneo de Apertura. (Prensa Municipal Liberia/Prensa Municipal Liberia)

Jossimar solo quiere retribuir en la cancha con mucho esfuerzo y aportar para que Liberia tenga un buen campeonato. Ahora no tiene problema para actuar, pero el delantero no se explica lo sucedido.

“Culpa mía no fue, y tampoco del club. Tal vez un malentendido con el reglamento, nos pudimos confundir. Conversé con la dirigencia de Liberia y nunca me dijeron que me fuera o que hiciéramos un finiquito. Me respaldaron, se buscó un préstamo a otra liga, que no se dio. Me respetaron el contrato y eso me hace comprometerme aún más en hacer bien mi trabajo y retribuirles ese respaldo”, resaltó Pemberton.

El atacante cree que quizá otros futbolistas han pasado por la misma situación, pero los casos no se dieron a conocer.

“Lo que puedo entender es que, al ser agente libre, no se puede jugar con tres equipos en un mismo año. Yo había escuchado algo, pero hasta que le pasa a uno es que se da cuenta de que es real”, dijo Pemberton.

"Siempre estuve compitiendo con mis compañeros, fui parte del equipo en todo momento, me esforcé para estar a punto”, dijo Jossimar Pemberton. (Prensa Municipal Liberia/Prensa Municipal Liberia)

El pasado quedó atrás y Jossimar está listo para jugar en el Apertura con Liberia, que lo anunció como refuerzo desde diciembre del año pasado.

“No como presión. Llevo bastante en esto, es de trabajar, ese es mi pensamiento, y en su momento el técnico decidirá si uno juega o no. Pero es bonito, la competencia hace que se beneficie el equipo, que es lo más importante”, comentó Jossimar Pemberton.